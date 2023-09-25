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英國加拿大在波蘭完訓烏克蘭千名工兵 誓援烏決心

中央社倫敦25日專電
英國國防大臣夏普斯。(路透)
英國國防大臣夏普斯。(路透)

英國在波蘭訓練烏克蘭武裝部隊成員處置地雷和未爆彈，並援贈超過1500組車載與隨身型爆炸裝置清除設備。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）強調，英國對烏克蘭的支持絕不動搖。

他說，英國將持續支援烏克蘭，以確保遭俄羅斯侵略的烏克蘭贏得勝利、奪回主權。國防部表示，由英國主導的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）預計將援贈更多除雷設備。

IFU透過募集各國資金，向烏克蘭提供致命與非致命軍事援助，目前已募集超過7億7000萬英鎊（約9億4236萬美元）。

IFU由英國國防部代基金執行小組管理，執行小組成員為英國、挪威、荷蘭、丹麥、瑞典。此外，冰島和立陶宛也向IFU挹注資金。這些國家同時也是由英國主導的北歐－波羅的海「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force, JEF）成員。

英國國防部表示，回應烏克蘭提出的需求，英國陸軍工兵團在波蘭境內訓練烏克蘭武裝部隊成員，指導他們偵測、辨識和處置可見於烏國戰場的地雷、彈藥及其他爆炸裝置。此外，英國也參與由加拿大主導、同樣在波蘭執行的計畫，為烏克蘭培訓野戰工兵。

兩項計畫總共已完訓約1000名烏克蘭兵員，預計後續將有更多人受訓。

英國國防部指出，地雷及各式未爆彈是烏克蘭反攻行動一大阻礙：未爆裝置遍布大片土地、壕溝、掩體，甚至民宅。波蘭境內的訓練場地經特別設計，以儘可能符合烏克蘭當地實際作戰條件，並隨烏方需求靈活調整。

根據烏方資訊，除了俄羅斯自2014年侵略並軍事占領烏克蘭東部以來埋下的爆炸裝置，烏國境內至今仍可發現第二次世界大戰遺留的未爆彈。

在俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後，英國國防部指出，俄軍留下的未爆裝置將對未來數個世代的烏克蘭民眾構成生命威脅。

去年以來，英國已在自家境內訓練超過2萬3500名烏克蘭武裝部隊成員，其中包括軍事經驗趨近於零的「素人」志願兵，未來並將另外完訓約2萬人。

由於烏克蘭反攻速度不如外界部分人士的樂觀預期，各國援烏熱情近期有下滑趨勢。特別是隨著各國大選陸續登場、俄烏戰爭牽動的國內政治經濟議題成為攻防熱點，各國社會是否能堅持捍衛國際法以及立基於規則的國際秩序、堅拒「強權即公理」，值得觀察。

俄羅斯阻礙黑海出口通道，有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭部分農作物因此被迫走陸路，經波蘭、斯洛伐克等鄰近國家出口。波蘭政府今年稍早以烏克蘭農產品在當地銷售破壞市場行情為由，對烏方實施相關進口禁令，造成波烏關係緊張，近日更揚言不惜停止援烏、將本國利益擺第一。

聯合國數據顯示，去年2月戰爭爆發以前，農業占烏克蘭出口總額約4成、占烏克蘭國內生產毛額（GDP）約1成。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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