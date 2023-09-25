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俄外長下月訪北韓 為普亭回訪鋪路

編譯中心／綜合24日電

北韓領導人金正恩18日才訪俄返國，俄羅斯外交部長拉夫洛夫23日宣布10月將訪問北韓，南韓媒體「韓聯社」指出，拉夫洛夫此行可能是協調俄國總統普亭訪問北韓相關事宜。

據「朝中社」先前報導，拉夫洛夫表示，金正恩在俄羅斯與普亭會談結束之後進行的宴會上，邀請普亭訪問北韓，普亭欣然接受邀請；克里姆林宮方面當時並未公開普亭訪問北韓的具體日程，而表示「相關事宜將通過外交管道商定」。

紐約時報指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經打了近19個月，需要向戰場輸送更多彈藥和軍事裝備，而北韓在這方面有充足儲備；北韓則是為了獲取糧食、燃料和現金，此外，俄羅斯還為其飛彈衛星項目提供技術幫助。在各自的患難時刻，這兩位受到孤立的戰時領導人擁抱了彼此，普亭與金正恩日前的會晤，標誌著兩國關係進入了新階段。

對於北韓和俄國關係的進展，南韓總統尹錫悅日前在聯合國發表演說時示警，北韓對俄國支援傳統武器，作為回報，俄羅斯可能提供北韓強化大規模殺傷性武器（WMD）能力所需的資訊和技術，俄羅斯與北韓之間的軍事交易不僅針對烏克蘭，還是對南韓安全與和平發起的直接挑釁。

北韓 普亭 俄羅斯

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