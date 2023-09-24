我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

傳美援烏ATACMS 俄批「直接參戰」

編譯高詣軒／綜合23日電
美國總統拜登（左）21日在白宮會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（右），雙方就軍援等問題交換意見。有報導指出，兩人會面時有討論美國向烏克蘭提供遠程飛彈。（美聯社）
美國總統拜登（左）21日在白宮會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（右），雙方就軍援等問題交換意見。有報導指出，兩人會面時有討論美國向烏克蘭提供遠程飛彈。（美聯社）

美國國家廣播公司等外媒22日引述消息人士報導，美國總統拜登已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。華盛頓郵報同日報導，此前華府因擔憂俄烏戰爭升溫等因素，未答應基輔請求，但時值烏軍反攻膠著，華府態度有所轉變。

NBC報導指出，美援烏ATACMS飛彈將在數周內付運；華郵則稱，美方擬提供的是配備殺傷力強的集束彈藥型號，但勢必引發人權團體和部分國家批評。由於法國為保障自身庫存，稱無法再向烏克蘭提供SCALP飛彈（最遠射程約250公里），這次美國打算供應ATACMS，有望填補真空。

路透此前報導，美方正考慮運交ATACMS援烏。但澤倫斯基21日與拜登會談時，白宮並未透露相關決定；美國當天宣布3.25億美元的最新援烏包裹時，也未包括ATACMS。

白宮和美國國防部均對此三緘其口，美國國防部也不願表示是否已在澤倫斯基21日造訪五角大廈時做出任何承諾。ATACMS有助烏軍打擊俄占區補給線、空軍基地和鐵路網等目標。

去年2月俄烏開戰，拜登去年5月曾表態不會提供烏方可攻擊俄國本土的飛彈，但今年5月首度鬆口稱不排除援烏ATACMS。華郵指出，ATACMS最大射程約306公里，從烏克蘭境內發射可深入俄境，華府擔憂恐演變為美俄衝突而猶豫。莫斯科早已揚言，美方援烏ATACMS將踰越紅線。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫23日批評，西方列強透過對烏克蘭的軍事支持，實際上已直接參與針對莫斯科的戰爭。中央社引述法新社報導，拉夫羅夫指出，自去年莫斯科發動攻擊以來，西方已向基輔提供數十億美元的軍事裝備，還有美國和英國的情報支援，以及西方軍事顧問。

烏克蘭「防衛戰略中心」（CDS）專家凱夫柳克（Viktor Kevliuk）表示，ATACMS並非「靈丹妙藥」，烏軍如要大幅改變戰局，仍需以裝甲戰鬥車、坦克、軍機等組成至少10個旅（約5萬至10萬人），並同時把他們投入戰場。

烏襲黑海艦隊總部 俄高階將官重傷

另一方面，烏克蘭22日發動飛彈攻擊，擊中俄羅斯在克里米亞半島港市塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊總部。烏軍23日表示，這起攻擊造成「俄羅斯高階海軍指揮官」在內數十人死傷。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴美國之音（Voice of America），這次攻擊造成「至少9人」死亡，其中包括將領在內。烏軍表示，飛彈攻擊時，「艦隊領導階層正在舉行會議」。

烏克蘭 華府 拜登

上一則

美盼菲開放東岸基地 分散中國目標

下一則

電池凍壞？印度探月船休眠後失聯 「叫不醒」

延伸閱讀

路透：拜登政府與越南正進行軍售談判 恐惹惱中國

路透：拜登政府與越南正進行軍售談判 恐惹惱中國
俄烏戰後首訪加 澤倫斯基獲援3年4.8億

俄烏戰後首訪加 澤倫斯基獲援3年4.8億
3大車廠罷工 擴及配送中心20州38地點 傳拜登將赴密州力挺工會

3大車廠罷工 擴及配送中心20州38地點 傳拜登將赴密州力挺工會
加州州長紐森再表態 2024無意選總統

加州州長紐森再表態 2024無意選總統

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲