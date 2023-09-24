傳美援烏ATACMS 俄批「直接參戰」

美國總統拜登（左）21日在白宮會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（右），雙方就軍援等問題交換意見。有報導指出，兩人會面時有討論美國向烏克蘭提供遠程飛彈。（美聯社）

美國國家廣播公司等外媒22日引述消息人士報導，美國總統拜登 已知會烏克蘭 總統澤倫斯基，華府 將提供長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。華盛頓郵報同日報導，此前華府因擔憂俄烏戰爭升溫等因素，未答應基輔請求，但時值烏軍反攻膠著，華府態度有所轉變。

NBC報導指出，美援烏ATACMS飛彈將在數周內付運；華郵則稱，美方擬提供的是配備殺傷力強的集束彈藥型號，但勢必引發人權團體和部分國家批評。由於法國為保障自身庫存，稱無法再向烏克蘭提供SCALP飛彈（最遠射程約250公里），這次美國打算供應ATACMS，有望填補真空。

路透此前報導，美方正考慮運交ATACMS援烏。但澤倫斯基21日與拜登會談時，白宮並未透露相關決定；美國當天宣布3.25億美元的最新援烏包裹時，也未包括ATACMS。

白宮和美國國防部均對此三緘其口，美國國防部也不願表示是否已在澤倫斯基21日造訪五角大廈時做出任何承諾。ATACMS有助烏軍打擊俄占區補給線、空軍基地和鐵路網等目標。

去年2月俄烏開戰，拜登去年5月曾表態不會提供烏方可攻擊俄國本土的飛彈，但今年5月首度鬆口稱不排除援烏ATACMS。華郵指出，ATACMS最大射程約306公里，從烏克蘭境內發射可深入俄境，華府擔憂恐演變為美俄衝突而猶豫。莫斯科早已揚言，美方援烏ATACMS將踰越紅線。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫23日批評，西方列強透過對烏克蘭的軍事支持，實際上已直接參與針對莫斯科的戰爭。中央社引述法新社報導，拉夫羅夫指出，自去年莫斯科發動攻擊以來，西方已向基輔提供數十億美元的軍事裝備，還有美國和英國的情報支援，以及西方軍事顧問。

烏克蘭「防衛戰略中心」（CDS）專家凱夫柳克（Viktor Kevliuk）表示，ATACMS並非「靈丹妙藥」，烏軍如要大幅改變戰局，仍需以裝甲戰鬥車、坦克、軍機等組成至少10個旅（約5萬至10萬人），並同時把他們投入戰場。

烏襲黑海艦隊總部 俄高階將官重傷

另一方面，烏克蘭22日發動飛彈攻擊，擊中俄羅斯在克里米亞半島港市塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊總部。烏軍23日表示，這起攻擊造成「俄羅斯高階海軍指揮官」在內數十人死傷。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴美國之音（Voice of America），這次攻擊造成「至少9人」死亡，其中包括將領在內。烏軍表示，飛彈攻擊時，「艦隊領導階層正在舉行會議」。