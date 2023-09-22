共和黨「反擴大援烏」票數攀升 眾院分歧漸增

烏克蘭總統澤倫斯基（中）21日在華府會見國會議員。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基21日會發現華府風向已變。白宮以及民主黨占多數的聯邦參議院，兩者援烏立場依然堅定，就如他去年12月到訪時一樣。但眾院 可就不同。

英國經濟學人本期報導，共和黨 1月掌控眾院後，眾院儼然已成為美國政界的反烏重鎮。共和黨大致上雖仍挺烏捍衛主權，但自去年以來的眾院表決票數顯示，愈來愈多共和黨政治人物恐不利美方未來的挺烏力道。

去年2月俄烏開戰時，美國社會大力支持烏克蘭，國會議員也順應民意。去年4月旨在加快提供烏軍武器的2022年烏克蘭民主防衛租借法案在眾院通過，共和黨眾議員196票贊成、僅10票反對、3票棄權。但到5月，當國會計畫再撥款400億美元協助烏克蘭國防時，共和黨149票贊成、57票反對、3票棄權，反對票激增5倍多。

共和黨選民及國會議員對援烏的疑慮日增。去年11月美國期中選舉，共和黨成為眾院多數黨，也使一群更質疑美國援烏的人士進入國會山莊。若干財政保守派對美國節節攀升的援烏預算猶豫不決，前總統川普對俄烏的曖昧立場更使共和黨孤立主義分子深信，川普若回鍋，將取消對烏援助。

今年7月眾院表決國防授權法修正案時，共和黨反擴大援烏人士的立場表露無遺。89位黨籍眾議員支持刪除援烏資金3億美元；全面禁止提供烏克蘭政府安全援助的修正案，獲70位共和黨眾議員支持；擴大對烏租借法案則有71位共和黨眾議員反對。而這三項修正案均未通過。

目前一項提供烏克蘭240億美元軍事和人道援助的計畫仍待國會放行。參院民主黨人士希望9月結束前通過這項包括援烏資金在內的廣泛預算案，眾院看來卻沒打算批准。

共和黨眾院議長麥卡錫或許最能展現共和黨人士對烏克蘭的矛盾感受。他雖在俄烏戰爭相關表決時，大多投支持烏方的贊成票或棄權票，他19日也在美國廣播公司（ABC）新聞中直指俄國侵烏是暴行，卻也沒對澤倫斯基太客氣。他不諱言地說，澤倫斯基是美國總統嗎？「我不認為我需要承諾任何事，而且我有些問題想問他」。該報導認為，麥卡錫這番話對抗俄戰爭陷入膠著，又亟需軍金援助的烏克蘭而言，可不是好消息。