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澤倫斯基突訪加拿大 為烏克蘭抵禦俄軍爭取支持

中央社／渥太華22日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多(左)21日晚間迎接烏克蘭總統澤倫斯基(右)與他的妻子(中)。(美聯社)
加拿大總理杜魯多(左)21日晚間迎接烏克蘭總統澤倫斯基(右)與他的妻子(中)。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚從美國抵達加拿大，展開未經事先宣布的訪問，為烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵爭取支持。

根據加拿大電視台畫面，澤倫斯基從華府搭機抵達渥太華，步下飛機時，總理杜魯多（Justin Trudeau）在渥太華機場迎接他。這是澤倫斯基自2022年2月俄烏戰爭開打以來首度訪問加拿大。

澤倫斯基稍早訪問華府時，與美國總統拜登和國會領袖會面，獲得拜登不遺餘力的支持和提供防空武器的承諾。

加拿大擁有龐大的烏克蘭社群，杜魯多政府已承諾在烏克蘭與俄軍作戰時，將提供堅定且持久的支持。加拿大境內約有140萬名烏克蘭裔人口，占加拿大人口約4%。

澤倫斯基明天將與杜魯多舉行正式會談，並向加拿大國會發表演說，兩人也將前往多倫多，與企業領袖和烏克蘭裔加拿大人社群成員會面。

美聯社報導，加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）說，重要的是讓澤倫斯基看到加拿大在俄烏戰爭中支持烏方的力道。他說：「我們已經做了很多事幫助他，我們需要採取更多行動。我們將持續竭盡所能幫助烏克蘭人民。」

加拿大已向烏克蘭提供超過89億加幣的援助，杜魯多政府稱這是七大工業國集團（G7）中對烏克蘭的最高人均直接財政援助。

加拿大 烏克蘭 澤倫斯基

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