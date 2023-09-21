澤倫斯基聯大演說：挺烏戰勝俄 全球獲益

烏克蘭總統澤倫斯基19日在聯合國大會發表演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基19日在俄烏戰爭持續延燒之際訪問聯合國 ，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，他試圖說服持懷疑態度的開發中國家，稱烏克蘭的勝利與他們息息相關，支持烏克蘭戰勝俄國能讓整個世界獲益。

烏克蘭第一夫人歐倫娜也現身聯大，表示逾1.9萬孩童被俄強行綁架，這些孩童在俄國不但被洗腦，就連國族認同也遭到剝奪；她這些孩子在俄國「被告知他們的父母不需要他們，他們的國家不需要他們，也沒有人在等他們」，因此懇請聯合國伸出援手，協助拯救這些孩子。

烏克蘭第一夫人歐倫娜19日出席紐約聯合國大會，稱烏克蘭逾1.9萬孩童被俄強行綁架。（美聯社）

綜合媒體報導，開打19個月的俄烏戰爭看不到盡頭，聯合國領導人表示，他們希望今年聯合國大會焦點放在全球暖化和貧窮國家持續發展問題，不要像去年那樣聚焦烏克蘭。澤倫斯基此行前往美國除了爭取支持，也希望防止全球對俄烏戰爭失去興趣和耐心。

澤倫斯基穿著招牌軍服登上聯合國大會講台，再度邀請全球領袖參與「和平高峰會」，終結這場侵略戰爭，他說，必須擊退俄國，世界才能轉向解決迫切的全球挑戰；此外，他還表示不會割讓領土給俄羅斯。

澤倫斯基猛烈批評俄羅斯驅逐數以千計的兒童，「這些在俄羅斯的孩童被教育仇恨烏克蘭，所有與家人的聯繫都斷絕了。這顯然是一場種族滅絕。」

有近50名被非法驅逐至俄羅斯的烏克蘭兒童，近日已抵達白俄羅斯；圖為烏克蘭難民孩童示意圖。（路透）

澤倫斯基同時還指控俄羅斯終止烏克蘭穀物輸出的黑海協議，把能源和糧食當作施壓全世界的手段。他還警告稱，俄羅斯其他鄰國也面臨著危險，「俄羅斯幾乎吞併了白俄羅斯 ，這顯然對哈薩克和波羅的海國家構成威脅」。

此外，歐倫娜說，俄國自1年半前全面入侵烏克蘭以來，已有超過500名孩童喪命，另有數以百計名孩童殘疾或受傷；烏克蘭當局目前仍在調查230多起俄國士兵對平民施以性暴力的案件，其中包括13名兒童，分別是12名女孩和1名男孩，案發當下年紀最小的受害者僅4歲。

另一方面，伊朗總統萊希在聯合國大會發表講話時，指責美國在烏克蘭煽動暴力火焰。萊希說，美國在烏克蘭煽動暴力的任何形式，都是為了削弱歐洲國家，而不幸的是，這是一個長期計畫。他表示，伊朗支持任何目的在停止戰爭中敵對行動的倡議。