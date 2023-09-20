巴菲特之子：西方公眾恐現「烏克蘭疲乏」 對基輔關切弱化

「股神」巴菲特之子、慈善家霍華德．巴菲特20日在基輔接受路透訪問。路透

俄烏全面交戰近19個月，外界憂心西方援烏力道可能動搖，加上美國將於明年大選，為未來援烏政策帶來變數。「股神」巴菲特 之子、美國商人暨慈善家霍華德．巴菲特（Howard Buffett）20日表示，西方公眾對烏國戰事的關注在未來數年或許弱化，他可能須自己拋磚引玉，強化對烏國的支援。

霍華德在基輔受路透訪問時表示，考量到西方國家的公眾可能產生對烏國事務「疲乏」心態，基輔的盟邦應該加強援烏。霍華德認為，放任戰事延宕是「巨大錯誤」，歐美各國應加緊協助烏克蘭 獲勝，讓戰事告終

霍華德擔心公眾能否維持對烏國的興趣，表示在美國，當前政治活動正是「不利因素之一」。數名共和黨 2024年大選擬參選人，皆質疑華府提供烏國大量財政和軍事援助之舉，使美國未來對烏政策產生變因。

而在部分東歐國家，也出現對烏軍援規模的批判跡象，有當地農民更抱怨進口烏國食物使其售價受波及。波蘭、匈牙利、斯洛伐克已禁止烏國穀物進口。

根據路透，霍華德的基金會自從去年俄國全面入侵，已經捐助基輔上億美元，他本人亦在戰時造訪烏國受戰火侵襲的地區。霍華德預期年底前，其基金會援烏金額將達約5億美元。

西方財援和軍援在烏軍對俄作戰上舉足輕重。得力於西方軍備的烏國，發動反攻已約3個半月，至今在烏東、烏南尚未有重大進展，但當地天候數周後就將轉冷。