我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

一洲焦點／拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、秦剛被調查

巴菲特之子：西方公眾恐現「烏克蘭疲乏」 對基輔關切弱化

編譯高詣軒／即時報導
「股神」巴菲特之子、慈善家霍華德．巴菲特20日在基輔接受路透訪問。路透
「股神」巴菲特之子、慈善家霍華德．巴菲特20日在基輔接受路透訪問。路透

俄烏全面交戰近19個月，外界憂心西方援烏力道可能動搖，加上美國將於明年大選，為未來援烏政策帶來變數。「股神」巴菲特之子、美國商人暨慈善家霍華德．巴菲特（Howard Buffett）20日表示，西方公眾對烏國戰事的關注在未來數年或許弱化，他可能須自己拋磚引玉，強化對烏國的支援。

霍華德在基輔受路透訪問時表示，考量到西方國家的公眾可能產生對烏國事務「疲乏」心態，基輔的盟邦應該加強援烏。霍華德認為，放任戰事延宕是「巨大錯誤」，歐美各國應加緊協助烏克蘭獲勝，讓戰事告終

霍華德擔心公眾能否維持對烏國的興趣，表示在美國，當前政治活動正是「不利因素之一」。數名共和黨2024年大選擬參選人，皆質疑華府提供烏國大量財政和軍事援助之舉，使美國未來對烏政策產生變因。

而在部分東歐國家，也出現對烏軍援規模的批判跡象，有當地農民更抱怨進口烏國食物使其售價受波及。波蘭、匈牙利、斯洛伐克已禁止烏國穀物進口。

根據路透，霍華德的基金會自從去年俄國全面入侵，已經捐助基輔上億美元，他本人亦在戰時造訪烏國受戰火侵襲的地區。霍華德預期年底前，其基金會援烏金額將達約5億美元。

西方財援和軍援在烏軍對俄作戰上舉足輕重。得力於西方軍備的烏國，發動反攻已約3個半月，至今在烏東、烏南尚未有重大進展，但當地天候數周後就將轉冷。

巴菲特 共和黨 烏克蘭

上一則

羅馬尼亞多瑙河港口附近貨船爆炸 疏散12名船員

延伸閱讀

NBA／勇士想要引進大個子「魔獸」霍華德本周試訓

NBA／勇士想要引進大個子「魔獸」霍華德本周試訓
億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房
巴隆：股神巴菲特認賠減碼惠普持股 後續動作受關注

巴隆：股神巴菲特認賠減碼惠普持股 後續動作受關注
iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺