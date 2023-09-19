奧斯丁指M1艾布蘭戰車很快將抵烏 烏稱俄空襲釀5死

圖為在荷蘭展示的美國M1艾布蘭戰車。(路透)

國防部長奧斯丁 今天表示，烏克蘭 「很快」會獲得來自美國的M1艾布蘭戰車。另外，烏克蘭官員稱，俄羅斯 今天對多地發動空襲，共造成5人死亡。

綜合法新社與路透報導，華府今年年初承諾向基輔當局提供這些戰車，這是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國承諾提供超過430億美元安全援助的一部分。

奧斯丁（Lloyd Austin）在德國「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議上說：「我…很高興宣布，美國先前承諾提供的M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車很快將送至烏克蘭。」

這些戰車將配備本月稍早宣布的120毫米貧鈾穿甲彈。

貧鈾彈藥一直備受爭議，因為過去在一些使用過貧鈾彈的戰區，曾發生癌症和先天缺陷等健康相關問題，儘管目前尚未有明確證據顯示，這些問題是由貧鈾彈造成。

另一方面，烏克蘭地方官員表示，俄國今天稍早以無人機襲擊烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），擊中3座工業倉庫，引起大火並造成至少一人死亡。

俄軍還砲擊了南部城市赫松（Kherson），赫松市軍政機關負責人表示，一名警員因此喪生，另有2名無軌電車上的平民受傷。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示：「今早，一名49歲的警官在赫松市因俄羅斯的砲火喪生。」

利維夫緊急救援機構則表示，3座工業倉庫在清晨5點左右遭襲擊後起火，消防人員撲滅了火勢。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，在殘骸下發現一名在其中一座倉庫工作的男子。

利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）在通訊應用程式Telegram寫道：「我要強調，這些只是普通的工業倉庫，沒有存放軍用品。」

科齊茨基表示，俄軍在攻擊中發射18架無人機，其中15架被擊落，包括直接飛越利維夫州上空的7架。

烏克蘭空軍表示，俄國夜間總共向烏克蘭派出30架無人機和1枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈，其中27架無人機已被擊落。

俄羅斯今天也對烏克蘭東北部的庫皮揚斯克市（Kupiansk）發射一枚導引空用炸彈，烏克蘭政府表示，共有3名平民因此喪生。