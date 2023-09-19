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平民枉死 烏克蘭東部市集釀數十死傷 肇因是自家飛彈系統誤擊

編譯盧思綸 / 即時報導
烏東前線城市市集遭彈襲，造成平名枉死悲劇。紐約時報分析證據指出，肇因恐是烏克蘭防空飛彈系統故障導致誤擊。（美聯社）
烏東前線城市市集遭彈襲，造成平名枉死悲劇。紐約時報分析證據指出，肇因恐是烏克蘭防空飛彈系統故障導致誤擊。（美聯社）

紐約時報報導，9月初，烏東前線康斯坦丁諾夫卡遭飛彈襲擊，數十名平民傷亡，當時國際社會順著烏克蘭將矛頭指向俄羅斯，如今紐時檢驗多方證據指出，肇事源頭恐是烏克蘭防空飛彈系統故障導致誤擊。

今年9月6日，烏克蘭東部前線城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka ）一處市集慘遭彈襲，15名平民枉死、30多人受到輕重傷，成為烏克蘭近月來最致命的交火事故。

事發不到2小時，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）旋即指控俄國攻擊平民無異於「恐怖分子」，連帶新聞媒體也群起攻之。

然而，經過紐時數日來蒐集並分析各方資料，包括飛彈碎片、衛星圖像、目擊證詞與社群貼文等，種種證據強烈顯示，悲劇源頭應是烏克蘭山毛櫸防空飛彈系統發生故障，導致錯誤射擊。

從彈體撞擊點和地面擦痕的位置來推斷，飛彈應該是從西北方烏克蘭所控領土飛入康斯坦丁諾夫卡。

防空專家表示，飛彈可能會出於不同原因偏離預設航向，包括電子機械故障或導引翼在發射時受到毀損或折斷，而類似情況在砲火激烈往來的戰事前線尤其常見。

消息指出，事發前深夜，俄軍才對康斯坦丁諾夫卡發動攻擊，而當地Telegram群組也傳出烏軍在市集遭受波及前幾分鐘才剛擊發砲彈。

對此烏克蘭武裝部隊發言人表示國安機構正在調查中，官員依法不得對外評論。

事實上，俄國展開入侵行動以來確實不斷有計畫地攻擊烏克蘭平民，包括針對學校、市集和住宅區等進行轟炸，刻意激發平民恐懼心理。今年4月，康斯坦丁諾夫卡諸多民宅和幼稚園才遭到俄軍攻擊，釀成6人喪命。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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