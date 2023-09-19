戰況膠著 烏求軍援、補錢坑 英美官員要烏懂得感恩

烏軍16日在烏東前線要地巴赫姆特南方約十公里的村莊安德里伊夫卡升起國旗。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 19日將訪問美國，參加聯合國大會並尋求更多國際援助。俄烏兩軍在前線陷入膠著，除了戰事進展，基輔最頭疼的還有籌錢，以及部分美國議員開始質疑是否應該繼續大力援烏。此外，烏克蘭頻頻要求加碼軍援，也讓英美官員態度出現微妙轉變，公開要求烏克蘭要懂得「感恩」。

華爾街日報17日報導，明年烏克蘭預算 赤字逾400億美元，烏克蘭經紀商ICU總經研究部主管瓦弗利希朱克表明，基輔無法填補預算缺口，就不能為反攻挹注資金。而烏克蘭財政官員正以賣戰爭債券予大公司和個人等方法找錢；加入歐盟以獲得數千億歐元的發展補助、農業補貼、基礎設施融資及其他協助，則是姑且一試的選項。該部公債管理負責人布斯塔與其他官員，正東拼西湊填補預算坑洞。

烏軍目前一個月要消耗達9萬發砲彈。烏克蘭國會很快將表決第三次國防預算追加案，使今年預計支出從300億美元增至400億美元。烏克蘭財政部日前更宣布，計畫將明年的安全支出增至450億元。

為維持烏克蘭戰時經濟運作，財政官員現有三個簡單的籌款途徑：出售戰爭債券、遊說國際援助與重建現有債務。複雜的方法包括對歐洲清算銀行等金融中介機構課稅，因為這些機構凍結了2800億美元俄羅斯資產並因此得益，或藉由複雜的結構從國際債券投資人籌款。

而烏克蘭的武器採購大多由歐美資助，但不清楚這樣的大力支持會持續多久，尤其若共和黨明年奪回白宮，基輔將更難獲得美援。

紐約時報報導，去年12月澤倫斯基在俄烏戰爭後首度訪問美國，受到英雄式歡迎，但他19日訪美，將發現氣氛出現改變。在戰局膠著之際，部分共和黨議員開始對援助烏國提出質疑，澤倫斯基的態度則明顯放軟。

過去澤倫斯基經常批評美英等盟國不願提供某些武器，或公開指責軍援來得太慢。然而，今年7月北約峰會，英國國防大臣華勒斯公開對烏克蘭說，對相關援助「人們想要看到一點感激」，白宮國安顧問蘇利文也在同一場合說，「美國人民值得某種程度的感恩」。

紐時說，本月稍早美國國務卿布林肯訪問基輔，澤倫斯基和他見面時，簡短談話中公開感謝美國八次。澤倫斯基此行訪美，料將尋求美國和歐洲更多援助。

另外，烏克蘭國防部繼前防長月初下台後，再傳出高層重大異動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏國內閣部長內姆希諾夫18日表示，烏克蘭國防部六名副防長全數撤換，該部另有一名行政高官去職。相關異動發生在該部傳出數起貪腐醜聞後。