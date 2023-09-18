盼每天發射萬枚砲彈 烏克蘭反攻彈藥用量大 外界憂歐洲軍火廠難滿足需求

美國賓州的工廠製造中的M795型155毫米榴砲彈，該款砲彈在烏克蘭戰事中需求量高。美國已向基輔大量提供砲彈。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，砲兵為俄烏戰場的一大要角，但自去年2月開戰以來，烏克蘭 所需的彈藥量，和美國、歐洲工廠所能供武的速度之間，仍存在巨大落差。外界逐漸憂心歐洲各軍火廠難以滿足烏方需求。

報導指出，從俄烏前線的無人機畫面可看出，當地已經坑洞遍野，宛如月球表面，凸顯砲火猛烈。烏克蘭國會議員烏斯提諾娃表示，對俄反攻期間，烏軍火砲每日發射多達6,000枚砲彈，但軍方其實希望每天能發射超過1萬枚。

愛沙尼亞和烏克蘭政府分析，俄國今年砲火最猛烈的期間，彈藥用量可達6萬枚，烏國用量可說小巫見大巫。歐洲軍火大廠萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長透露，基輔每年總體需要約150萬枚砲彈。

美國國防部 表示，美方自俄烏全面開戰至今年7月，已向基輔提供超過200萬枚砲彈。歐盟 今年則已提供至少25萬枚，這還不包括由會員國直接向烏國供武的數量，非歐盟會員國的英國也有提供彈藥。

但是CNN引述愛沙尼亞國防官員估計，在今年2月，全歐砲兵彈藥的產量至多每年30萬枚，距離實現每年生產210萬枚彈藥的理想，似乎仍要花上數年。軍火採購者也盼能盡量掃貨，如報導引述彈殼廠Europlasma執行長表示，許多買家示意希望購買全數可取得的貨品。