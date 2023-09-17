我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

烏克蘭戰爭迄今1年半 北約：做好打持久戰準備

中央社／法蘭克福16日綜合外電報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格在16日出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。(歐新社)
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格在16日出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。(歐新社)

基輔當局目前正對入侵的俄羅斯發動反攻，而北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在今天出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。

法新社報導，史托騰柏格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。

基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。

史托騰柏格在接受專訪時說：「我們全都希望快速取得和平。」「然而在此同時我們必須明白：總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏克蘭人若停止戰鬥，他們國家將不復存在。」「總統普亭（Vladimir Putin）和俄羅斯人若放下武器，我們則將取得和平。」

針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰柏格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」

7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會中，各國領袖同意，烏克蘭可以在某些條件達成時加入北約。而美國和德國官員闡明，條件包括基輔當局執行某些改革以保衛民主法治。

烏克蘭 北約 俄羅斯

上一則

飛機起飛行李卻沒上機 瑞士雪絨花航空旅客苦等2小時才知

下一則

紐西蘭夫婦搭機好崩潰 服務犬貼腿「喘息還放屁」

延伸閱讀

冷戰後最大規模、集結4萬軍人 北約明春軍演「抗俄」

冷戰後最大規模、集結4萬軍人 北約明春軍演「抗俄」
俄無人機入侵北約領空？羅馬尼亞發現更多殘骸 與俄軍用相似

俄無人機入侵北約領空？羅馬尼亞發現更多殘骸 與俄軍用相似
北約敦促提高核透明度 中國國防部：險惡用心昭然若揭

北約敦促提高核透明度 中國國防部：險惡用心昭然若揭
澤倫斯基與北約首長通電 盼讓黑海穀物走廊恢復暢通

澤倫斯基與北約首長通電 盼讓黑海穀物走廊恢復暢通

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40
美國大型惡霸犬（American XL Bully）。（Getty Images）

美國大型惡霸犬再奪人命 英國年底前擬全面禁養

2023-09-16 09:40

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由