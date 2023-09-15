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烏克蘭續轟克里米亞 摧毀俄羅斯S-400防空系統 12億美元沒了

編譯徐榆涵／即時報導
烏軍14日以無人機和飛彈攻擊克里米亞，成功擊毀俄羅斯一套價值12億美元的S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。（美聯社）
烏軍14日以無人機和飛彈攻擊克里米亞，成功擊毀俄羅斯一套價值12億美元的S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。（美聯社）

烏克蘭情報消息人士透露，烏軍14日以無人機和飛彈攻擊克里米亞，成功擊毀一套價值12億美元的先進俄羅斯防空系統。

BBC和路透援引烏克蘭情報來源消息指，烏克蘭國家安全局（SBU）和海軍反情報部門，當地時間14日凌晨5時30分左右，在克里米亞半島西部的葉夫帕托里亞鎮（Yevpatoria）附近進行一次聯合行動，並成功摧毀俄羅斯先進的S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。

烏克蘭官員格拉什琴科（Anton Gerashchenko）在Telegram上寫道，葉夫帕托里亞鎮的襲擊為透過使用無人機和國產的「海王星」（Neptune）飛彈所精心策畫。

俄羅斯知名部落客Rybar報導這場行動的可能過程。在襲擊之前，烏克蘭派出無人機在黑海襲擊一艘俄羅斯船隻。根據Rybar報導，防空系統發射彈藥以擊落無人機，因此暴露其位置。烏克蘭等到它發射所有彈藥後，再用巡弋飛彈瞄準它。

目前無法獨立核實Rybar的報導，該報導稱防空系統為S-300而不是S-400。

社群媒體上流傳的一段影片顯示，遠處有東西疑似爆炸並起火，出現巨大閃光。接著陣陣濃煙升入夜空。

俄羅斯尚未對此做出回應，但確實表示其防空系統在一夜之間擊落了克里米亞上空的11架烏克蘭無人機。

美國國防部未回應置評要求。一名不具名的情報人士向BBC說，該飛彈被認為是莫斯科相當於美國的愛國者飛彈，耗資約12億美元。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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