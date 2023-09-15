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金正恩邀約 普亭允回訪北韓 克宮：計畫未定

編譯中心／綜合14日電
克里姆林宮14日表示，俄羅斯總統普亭（右）欣然接受北韓領導人金正恩（左二）邀請回訪北韓；金正恩也將在俄羅斯多待幾天。（Getty Images）
克里姆林宮14日表示，俄羅斯總統普亭（右）欣然接受北韓領導人金正恩（左二）邀請回訪北韓；金正恩也將在俄羅斯多待幾天。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭13日舉行招待會，歡迎北韓領導人金正恩訪問俄羅斯。金正恩在會後邀請普亭訪問北韓，普亭欣然接受。但克里姆林宮發言人佩斯科夫說，尚未制定計畫，但金正恩將在俄羅斯「多待幾天」。

北韓官媒朝中社報導，金正恩「鄭重邀請普亭總統在方便的時候訪問北韓，普亭欣然接受邀請，同時再次表示始終不渝地繼承俄朝友誼歷史和傳統」。

據俄羅斯官媒RT的轉述，佩斯科夫告訴記者，還沒有為回訪制定具體計畫，「但我再次重申，這是我們的鄰國，發展這些關係符合我方利益」。

他還透露，兩人會面時，普亭贈送金正恩「一把我國製造的最高品質步槍，他也收到一把北韓製步槍」。普亭另贈送金正恩一套太空衣的手套，這套太空衣「曾經數次上到太空」。

朝中社報導，金正恩告訴普亭，北韓的一貫立場是「最優先重視朝俄關係，並且始終堅持發展根基深遠的友誼傳統」。兩人就今後發展方向深入交換意見，誠懇坦率討論多項重大問題與當前合作事項，包括雙方「在粉碎帝國主義者軍事威脅挑釁和強權專橫的共同戰線上，進一步密切戰略戰術協同，並相互鼎力支持和聲援」。

金正恩造訪俄羅斯東方太空發射場時，跟普亭一起參觀，並聽取了有關俄羅斯火箭技術細節的簡報，並未提及任何武器的供應、交易或計畫技術援助。根據俄方媒體報導，普亭被問到俄羅斯是否將協助北韓打造衛星時，答稱「這就是我們來到東方太空發射場的原因」。有記者提問是否會跟金正恩談到武器交易，普亭則說他們會「討論所有的主題」。

在華府，美國國務院發言人米勒形容俄羅斯與北韓間任何合作，「都令人相當不安，且可能違反多項聯合國安理會決議」。米勒提到，美國擔心北韓的衛星被用來研發彈道飛彈。他表示，若情況適當，美國將毫不猶豫地制裁。

美國官員和專家都表示，俄羅斯有意採購北韓軍火彈藥在烏克蘭使用。

南韓一名高官指出，普亭雖在與金正恩會晤時暗示將高端武器技術傳授給朝方，但實際對朝提供的技術將有限，從「俄羅斯只能期待朝鮮提供炮彈」的角度來看，俄對朝提供高端武器技術支持會有一定的局限性。

該官員評價稱，朝中俄三邊合作並不穩固，中方還沒全面加入三邊合作行列，在此情況下，將朝中俄視為一個小集團，是錯誤的看法。

普亭接受金正恩邀請訪問北韓。（路透）
普亭接受金正恩邀請訪問北韓。（路透）

普亭 北韓 俄羅斯

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