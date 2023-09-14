我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

俄烏戰爭無人機攻擊增 雙方一夜合計約40架遭擊落

中央社基輔/莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯出動多組見證者（Shahed）136/131型無人機。(美聯社)
俄羅斯出動多組見證者（Shahed）136/131型無人機。(美聯社)

基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動22架無人機攻擊烏克蘭南部、中部和北部地區，當中17架遭擊落。莫斯科則表示，烏軍近24架無人機遭俄軍摧毀。

路透報導，烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram發文表示：「2023年9月14日夜裡，從前晚9時至翌日凌晨2時30分，俄羅斯出動多組見證者（Shahed）136/131型無人機，從3個方向進行攻擊。」

俄羅斯在戰爭初期企圖以飛彈攻擊烏克蘭的目標，但今年以來轉而出動成本較低、可以被犧牲的伊朗製無人機，並因體積小、速度慢可以騙過防空系統。

法新社報導，莫斯科當局今天表示，俄羅斯擊落近24架烏克蘭無人機，這些無人機試圖攻擊遭俄羅斯兼併的克里米亞地區，黑海地區巡邏艦以及邊境地區。

俄羅斯國防部在Telegram發文表示：「約上午5時（格林威治時間2時），烏克蘭武裝部隊企圖以5艘無人船攻擊黑海艦隊柯托夫號（Sergei Kotov）巡邏艦。」

「在抵禦攻擊時，5艘無人船遭艦上標準武器摧毀。」

莫斯科之前曾通報柯托夫號巡邏艦遭到攻擊是在今年7月和8月。

俄羅斯國防部表示，上午大約5時30分（格林威治時間2時30分），值勤防空系統在克里米亞半島上空摧毀11架無人機。

俄羅斯稍早表示，13日晚間至14日凌晨，莫斯科摧毀了多架攻擊邊界地區布揚斯克州（Bryansk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）的無人機。

俄羅斯國防部表示，布揚斯克州4個不同地點有6架無人機遭擊落。布揚斯克州位於基輔和莫斯科的中間地帶。

貝爾哥羅德州南部昨天傍晚發生另一架無人機遭擊落。

烏克蘭6月初展開反攻行動以來，俄羅斯挺過數波的烏克蘭無人機攻擊，其中包括對首都莫斯科的攻擊。俄羅斯官員淡化這些烏克蘭無人機的攻擊。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

上一則

核能回歸 卻遭遇鈾供不應求、價格暴漲挑戰

下一則

普亭接受金正恩邀請將回訪北韓 兩人互贈步槍

延伸閱讀

趕去烏克蘭救援 遭俄彈襲 非政府組織外籍志願者2死2重傷

趕去烏克蘭救援 遭俄彈襲 非政府組織外籍志願者2死2重傷
企圖拖慢烏軍南部反攻…俄軍猛打烏克蘭東北部 並強化南線布防

企圖拖慢烏軍南部反攻…俄軍猛打烏克蘭東北部 並強化南線布防
路透：烏克蘭對俄境發動最大規模無人機攻擊

路透：烏克蘭對俄境發動最大規模無人機攻擊
俄羅斯控庫斯克州遭無人機襲擊 公寓窗戶炸碎受損

俄羅斯控庫斯克州遭無人機襲擊 公寓窗戶炸碎受損

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
美國阿拉斯加州卡特邁國家公園日前發生一位徒步旅人迷路，多虧了正在收看棕熊攝影機串流直播的觀眾相當機警，注意到他似乎對著鏡頭求救，趕緊聯繫網站工作人員通知園方。資料照片。（Getty Images）

神秘男子闖入棕熊直播 對鏡頭比1手勢狂喊 網友機警救他一命

2023-09-09 05:27
一名挪威男子閒時使用金屬探測器打發時間，卻意外在土裡挖掘出大量來自1500年前的金飾。（美聯社）

用金屬探測器打發時間 挪威男子意外發現千年前金飾

2023-09-08 14:12

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信