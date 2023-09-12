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普亭：俄軍兵員年增50萬 批西方援烏拖延戰事

中央社莫斯科/海參崴12日綜合外電報導
普亭在海參崴東方經濟論壇。(美聯社)
普亭在海參崴東方經濟論壇。(美聯社)

俄羅斯總統普亭表示，過去1年來已為烏克蘭戰爭增兵逾50萬人，包含徵召和志願軍人。他認為，烏克蘭很可能打到資源耗盡時才會和談，之後再利用停火空檔重新武裝。

法新社報導，去年9月的首次動員令引發一波移民潮後，克里姆林宮一直避免直接宣布第2次徵兵，改成招募志願役人員入伍。

普亭（Vladimir Putin）在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）中說：「我們透過局部動員，徵召了30萬人。現在，自過去的6、7個月以來，又有27萬人志願簽約，進入俄羅斯軍隊服役。」

「這個招募過程還在繼續進行，每天都有1000到1500人志願從軍。」

被問到俄羅斯會不會再實施一波動員時，普亭沒有直接否認這種可能性，但他強調：「我們的男性同胞深知前線等待他們的是什麼，但仍持續自覺且志願地為了保衛祖國而從軍。」

俄羅斯從不曾揭露當局對烏克蘭戰爭投入多少兵員，西方國家則估計，俄軍兵力高達15萬到19萬人。

普亭還批評，西方向烏克蘭交付F-16戰機之舉只會讓衝突延續更久。

「他們即將交付F-16，這會改變什麼嗎？我不這麼認為，這只會讓這場衝突更加曠日廢時。」

美國向烏克蘭提供具爭議性的集束彈藥，引來歐洲聯盟（EU）批評，普亭也予以譴責。

「不久之前，美國政府還認為使用集束彈藥將構成戰爭罪行。現在，他們自己也在向烏克蘭戰區提供集束彈藥。」

烏克蘭東部和南部的大片土地已因這場戰爭而滿目瘡痍，死傷人數高達數十萬。這場戰爭也導致1962年古巴飛彈危機以來，俄羅斯和西方最嚴重的決裂。

普亭宣稱，截至目前，烏克蘭對俄軍的反攻行動已經宣告失敗，並稱烏軍損失慘重。

「我的印象是，他們想要竭盡所能地搶回領土，然後等他們幾乎用光資源的時候，再設法達成停火協議，並展開協商，以便補充資源、恢復戰力。」

普亭表示，許多可能的調停人曾詢問他，俄羅斯是否已準備好停戰。他回應，由於面臨烏克蘭的持續反攻，俄羅斯幾乎不可能停止戰鬥。

他指出，烏克蘭得先撤銷本國禁止和談的法律，並且說明他們想要怎麼做，如此才有可能展開談判。

普亭說：「我們將拭目以待。」

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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