冷戰後最大規模、集結4萬軍人 北約明春軍演「抗俄」

北約將在明年春天軍演抗俄，規模將是冷戰結束以來之最； 圖為北約今年4月在波蘭境內舉行演習。（路透資料照片）

英國金融時報報導，北約 組織正為明年春季登場、冷戰以來規模最大的聯合實彈演習預做準備。這場軍演集結4萬多名軍人，將演練如何擊退俄羅斯 對其成員國的侵略。

這場名為「堅定捍衛者」的演習，是北約為因應烏克蘭遭入侵，迅速推動組織從危機應對性質轉向作戰聯盟計畫的一部分。

北約官員表示，該演習將於明年春季登場，預計包含500至700次空戰任務、50多艘艦艇和約4萬1000名軍人。演習假想敵是俄羅斯領導的聯盟。

此次演習在技術能力上也創下首次紀錄，即利用真實世界的地理資料，為部隊打造更真實的場景。北約官員指出，這場演習也向莫斯科宣示北約已做好戰鬥準備。

儘管瑞典的北約入盟申請尚未獲得土耳其和匈牙利批准，瑞典也將參加演習，使得參演國家總數達32國。演習將於2月和3月在德國、波蘭和波羅的海國家舉行，是新訓練戰略的一部分。根據該戰略，北約將每年進行兩次大型演習，而非一次，並將演練應對邊界外的恐怖主義威脅。

北約秘書長史托騰柏格去年6月曾宣布，北約將把高度戒備部隊的人數從4萬增加到「遠超過30萬」，是北約歷史性改革的一部分；北約領導人7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，同意新的區域防禦計畫，並設立「聯盟反應部隊」。

另外，據中央社引述俄羅斯商業諮詢日報（RBC Daily）報導，雖然俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）尚未宣布將參選2024年大選，但克里姆林宮發言人培斯科夫11日表示，如果普亭決定競選連任，沒有人能夠與他競爭；據俄國獨立民調查機構列瓦達中心（Levada Centre），今年8月普亭支持率曾達80%，比俄烏戰爭前還高。