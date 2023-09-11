俄防烏突圍 42萬軍部署占領區 澤倫斯基：反攻有進展

烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，強力防堵基輔推進反攻。遭俄國占領的札波羅熱已然成為一片廢墟。（歐新社）

烏克蘭 國防情報總局指出，目前俄羅斯 在占領區部署超過42萬軍隊，包括克里米亞，強力防堵基輔推進反攻。不過，烏克蘭總統澤倫斯基10日表示，對俄羅斯占領軍奮勇展開反攻的烏軍，過去一週已在南部前線取得斬獲。與此同時，東部巴赫姆特（Bakhmut）附近也有進展。

彭博資訊報導，2023年雅爾達歐洲論壇日前在基輔登場，會中烏克蘭國防部情報總局副局長史基比茨基表示，俄國 在占領區的軍隊數「規模龐大」，而且這個數字尚未納入親俄地區「特種部隊」，其中包括本周進行「假選舉」的地區。

俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，並於2022年入侵並占領烏克蘭其他四個地區，分別為頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松。除了克里米亞之外，俄國尚未完全控制其餘占領區。

今年6月初，基輔開始地面反攻行動，然而，礙於俄軍數月來已經部署層層防線，包括廣設地雷區、壕溝和俗稱「龍牙」的金字塔型反戰車水泥障礙物，導致烏軍反攻進展緩慢。

負責南部地區反攻行動的烏克蘭軍官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）本月向英國衛報透露，俄國投入六成的時間和資源部署第一道防線，至於第二、三層防線僅二成，說明了突圍首層防線的困難度和重要性。

烏克蘭國防部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，即使秋天開始天氣狀況惡化也會持續反攻行動，只不過「愈冷愈難打」。

路透報導，針對過去3個月的反攻行動，烏克蘭官員早已提出在東部和南部取得些許進展的說法。澤倫斯基也說：「過去7天以來，我們在（南部）塔夫里亞（Tavria）區段取得斬獲…巴赫姆特區段也有進展，是的，有進展。」

此外，羅馬尼亞阿傑普瑞斯通訊社網站10日報導，由於羅馬尼亞境內發現新的無人機殘骸，且機款與俄羅斯軍隊所用相仿，羅馬尼亞外交部召見了俄羅斯代辦。

路透報導，羅馬尼亞當局9日再次發現無人機殘骸，這是本周第2次在北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞境內發現無人機碎片。俄國最近襲擊了烏克蘭的河港，距離羅馬尼亞邊界僅數百公尺。羅馬尼亞總統約翰尼斯表示，這項發現顯示羅馬尼亞的空域曾遭入侵，令人無法接受。