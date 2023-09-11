我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

俄防烏突圍 42萬軍部署占領區 澤倫斯基：反攻有進展

編譯盧思綸／綜合10日電
烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，強力防堵基輔推進反攻。遭俄國占領的札波羅熱已然成為一片廢墟。（歐新社）
烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，強力防堵基輔推進反攻。遭俄國占領的札波羅熱已然成為一片廢墟。（歐新社）

烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，包括克里米亞，強力防堵基輔推進反攻。不過，烏克蘭總統澤倫斯基10日表示，對俄羅斯占領軍奮勇展開反攻的烏軍，過去一週已在南部前線取得斬獲。與此同時，東部巴赫姆特（Bakhmut）附近也有進展。

彭博資訊報導，2023年雅爾達歐洲論壇日前在基輔登場，會中烏克蘭國防部情報總局副局長史基比茨基表示，俄國在占領區的軍隊數「規模龐大」，而且這個數字尚未納入親俄地區「特種部隊」，其中包括本周進行「假選舉」的地區。

俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，並於2022年入侵並占領烏克蘭其他四個地區，分別為頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松。除了克里米亞之外，俄國尚未完全控制其餘占領區。

今年6月初，基輔開始地面反攻行動，然而，礙於俄軍數月來已經部署層層防線，包括廣設地雷區、壕溝和俗稱「龍牙」的金字塔型反戰車水泥障礙物，導致烏軍反攻進展緩慢。

負責南部地區反攻行動的烏克蘭軍官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）本月向英國衛報透露，俄國投入六成的時間和資源部署第一道防線，至於第二、三層防線僅二成，說明了突圍首層防線的困難度和重要性。

烏克蘭國防部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，即使秋天開始天氣狀況惡化也會持續反攻行動，只不過「愈冷愈難打」。

路透報導，針對過去3個月的反攻行動，烏克蘭官員早已提出在東部和南部取得些許進展的說法。澤倫斯基也說：「過去7天以來，我們在（南部）塔夫里亞（Tavria）區段取得斬獲…巴赫姆特區段也有進展，是的，有進展。」

此外，羅馬尼亞阿傑普瑞斯通訊社網站10日報導，由於羅馬尼亞境內發現新的無人機殘骸，且機款與俄羅斯軍隊所用相仿，羅馬尼亞外交部召見了俄羅斯代辦。

路透報導，羅馬尼亞當局9日再次發現無人機殘骸，這是本周第2次在北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞境內發現無人機碎片。俄國最近襲擊了烏克蘭的河港，距離羅馬尼亞邊界僅數百公尺。羅馬尼亞總統約翰尼斯表示，這項發現顯示羅馬尼亞的空域曾遭入侵，令人無法接受。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

上一則

巴西輪值下屆G20 魯拉保證「不抓普亭」

下一則

強吻風波擾攘3周 西班牙足總主席下台「已無法復職」

延伸閱讀

拜登將決定援烏克蘭長程飛彈 一念牽動3國命運

拜登將決定援烏克蘭長程飛彈 一念牽動3國命運
為何不和俄國和談？澤倫斯基：普里格津下場可為借鏡

為何不和俄國和談？澤倫斯基：普里格津下場可為借鏡
澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協

澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協
澤倫斯基：普亭謀害瓦格納集團首腦普里格津

澤倫斯基：普亭謀害瓦格納集團首腦普里格津

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳