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趕去烏克蘭救援 遭俄彈襲 非政府組織外籍志願者2死2重傷

編譯盧思綸 / 即時報導
俄羅斯9日彈襲烏克蘭巴赫穆特，造成2人死亡、2人重傷，傷亡者均為外籍救援志願者。左圖為「救援之路」西班牙籍總監伊奎爾、右圖為加拿大籍志願者依娜。(Getty Images)
俄羅斯9日彈襲烏克蘭巴赫穆特，造成2人死亡、2人重傷，傷亡者均為外籍救援志願者。左圖為「救援之路」西班牙籍總監伊奎爾、右圖為加拿大籍志願者依娜。(Getty Images)

俄羅斯9日彈襲烏克蘭巴赫姆特，造成2人死亡、2人重傷，傷亡者均為外籍救援志願者。

英國廣播公司(BBC)引述基輔聲明報導，非政府組織「救援之路」（Road to Relief）團隊從斯拉維揚斯克（Slovyansk）離開，準備前往巴赫姆特（Bakhmut）西南郊區城鎮伊萬尼夫斯克（Ivanivske），協助「陷入交火」的平民，不料途中遭到俄軍飛彈「擊中」，車輛翻車起火。

該組織西班牙籍總監伊奎爾（Emma Igual）與加拿大籍志願者依娜（Anthony Ihnat）身亡，德國籍和瑞典籍志願者莫伊克（Ruben Mawick）與提爾（Johan Mathias Thyr）遭炸彈碎片波及身受重傷。

聲明提到，「救援之路」去年加入烏軍協助撤離前線平民，「在長達1年半的志願時間裡，無數次協助疏散平民、提供必要的物資運送。」

對此烏克蘭國防部譴責俄軍是恐怖分子，攻擊「純粹執行救援平民任務」的無辜志願者。

目前烏克蘭以東的救援者處境越來越艱鉅，無論是烏克蘭國民或外籍人士。

聯合國人道事務協調廳上周公布最新報告，今年已經發生100起影響援助工作的「安全事件」，而且針對物資分發點的攻擊不斷增加，屢屢迫使援助行動臨時中斷。

今年至少6名救援志願者喪命、16名受傷，相較於2022年僅4起死亡事件。

烏克蘭 瑞典 國防部

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