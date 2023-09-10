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烏克蘭：俄軍凌晨無人機襲擊基輔 碎片掉落市中心

中央社基輔10日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，俄羅斯向烏克蘭首都基輔市及基輔州發動空襲，傳出爆炸聲持續近2小時，並有無人機碎片掉落在基輔市的中心區域。圖為「見證者」無人機。(路透資料照)
烏克蘭官員表示，俄羅斯向烏克蘭首都基輔市及基輔州發動空襲，傳出爆炸聲持續近2小時，並有無人機碎片掉落在基輔市的中心區域。圖為「見證者」無人機。(路透資料照)

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨向烏克蘭首都基輔市及基輔州發動空襲，傳出爆炸聲持續近2小時，並有無人機碎片掉落在基輔市的中心區域。

路透報導，烏克蘭陸軍表示，俄軍瞄準基輔市和基輔州，共出動32架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，防空系統摧毀了其中25架。

路透社記者在基輔聽到至少5次爆炸聲響；根據烏克蘭媒體公布的畫面，有多輛汽車受損。

基輔市軍政機關負責人波普科（Serhiy Popko）在通訊應用程式Telegram上寫道：「無人機成群從不同方向飛進首都。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，有1人在歷史悠久的波迪爾區（Podil）受傷，市內一座公園附近發生火災。

克里契科和基輔市軍政機關表示，遭擊落的無人機碎片落在達爾尼茨基區（Darnytskyi）、索洛米揚卡區（Solomianskyi）、舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）、斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）和波迪爾區。

波普科在Telegram提到，無人機碎片在舍甫琴科區一棟公寓引發火災，但火勢很快被撲滅。目前沒有人員傷亡的通報。

俄國未立即對這起攻擊做出回應。莫斯科當局近期幾乎每晚對烏克蘭領土發動攻擊。根據烏克蘭官員，俄軍6日對東部城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）發動的襲擊造成17人喪生。

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