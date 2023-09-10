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援烏長程飛彈ATACMS？美官員：就要來了

編譯中心／綜合9日電
傳美國拜登政府正考慮向烏克蘭提供「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），有助於提升烏軍長程作戰能力。此為資料照片。（Getty Images）
傳美國拜登政府正考慮向烏克蘭提供「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），有助於提升烏軍長程作戰能力。此為資料照片。（Getty Images）

據美國廣播公司（ABC）報導，美國官員透露稱，拜登政府很可能向烏克蘭提供長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），幫助烏方擊退俄羅斯對其領土的入侵；其可打擊的目標距離是目前美製「海馬斯」火箭炮系統和M270多管火箭系統火箭彈的四倍，不過，最快也要等到數月後才能運抵並投入戰場。

一位了解美國安全援助計畫的官員說，「它們就要來了」。該官員指出，與往常一樣，在正式宣布之前，這些計畫可能會發生變化。另一名官員表示，援助陸軍戰術飛彈系統「已經擺在桌面上」，很可能被納入將宣布的新的對烏安全援助計畫，但也補充說，最終決定尚未作出。

陸軍戰術飛彈系統的射程根據型號不同可達190英里（約合305公里），部署該飛彈後，烏軍可打擊的目標距離是目前美製「海馬斯」火箭炮系統和M270多管火箭系統火箭彈的四倍。俄方曾警告稱，如果美國決定向烏克蘭提供長程飛彈，將被認作越過「紅線」，成為直接衝突方，俄羅斯將「採取一切手段」保留「捍衛領土的權利」。　

據報導，ATACMS射程可讓烏軍更易直攻克里米亞半島，例如當地的俄軍指揮和控制中心、彈藥設施等後勤樞紐和空軍基地。此前烏國已經從英國及法國獲得空射巡航飛彈，兩者射程超過250公里。

上述兩位官員告訴ABC稱，一項令人驚訝的發現也可能會緩解拜登政府提供武器的選擇：美國發現其庫存中的陸軍戰術飛彈系統數量比最初評估的還要多。

重新發現的庫存的可用性尚不清楚，也不清楚其中包含哪種具體型號的飛彈。陸軍戰術飛彈系統有多種型號，從帶有大型高爆彈頭的飛彈，到向目標投擲數百枚小炸彈的殺傷人員集束彈藥。

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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