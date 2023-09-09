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俄在占領區部署42萬大軍 重兵駐紮防烏軍突圍

編譯盧思綸／綜合報導
烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，強力防堵基輔推進反攻。遭俄國占領的札波羅熱已然成為一片廢墟。（歐新社）
烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，強力防堵基輔推進反攻。遭俄國占領的札波羅熱已然成為一片廢墟。（歐新社）

烏克蘭國防情報總局指出，目前俄羅斯在占領區部署超過42萬軍隊，包括克里米亞，強力防堵基輔推進反攻。

彭博資訊報導，2023年雅爾達歐洲論壇（Yalta European Strategy）日前在基輔登場，會中烏克蘭國防部情報總局副局長史基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示，俄國在占領區的軍隊數「規模龐大」，而且這個數字尚未納入親俄地區「特種部隊」，其中包括本周進行「假選舉」的地區。

俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，並於2022年入侵並占領烏克蘭其他四個地區，分別為頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。除了克里米亞之外，俄國尚未完全控制其餘占領區。

今年6月初，基輔開始地面反攻行動，然而，礙於俄軍數月來已經部署層層防線，包括廣設地雷區、壕溝和俗稱「龍牙」（dragon's teeth）的金字塔型反戰車水泥障礙物，導致烏軍反攻進展緩慢。

負責南部地區反攻行動的烏克蘭軍官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）本月向英國「衛報」透露，俄國投入六成的時間和資源部署第一道防線，至於第二、三層防線僅二成，說明了突圍首層防線的困難度和重要性。

史基比茨基也談到俄國如何將克里米亞打造成強大的軍事基地，一方面「利用半島供應兵力和軍事武器送往札波羅熱和赫松等地」，同時作為發射基地進行飛彈攻擊。

此外，烏克蘭國防部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，即使秋天開始天氣狀況惡化也會持續反攻行動，只不過「愈冷愈難打」。

烏克蘭 俄國 克里米亞

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