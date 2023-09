拒開星鏈協助襲擊克里米亞挨轟「作惡」 馬斯克：我想幫人類、非殺人

科技業億萬富豪馬斯克 的同名新傳記上市在即,媒體搶先披露的書摘揭露他曾拒絕讓烏克蘭 使用星鏈服務攻擊克里米亞 ,引來烏方官員對他的強烈批判,作者跟馬斯克本人也上社群媒體平台「X」(前身為推特),就細節進行澄清。

根據「Elon Musk」作者艾薩克森(Walter Isaacson)9日在「X」的發文,烏克蘭「以為」星鏈的覆蓋範圍是一路啟用至克里米亞,但實情並非如此,他們要求馬斯克啟用星鏈,好讓水下無人艇襲擊俄羅斯艦隊,但馬斯克沒有同意,因為他認為這會引發一場大戰,這一點「也許無誤」。

馬斯克隨即上「X」向艾薩克森表達謝意,並指「如果我拒絕應烏克蘭提出的請求採取行動」,與「對星鏈做出蓄意更動以妨礙烏克蘭」,那責任是「意味深長的不同」。

馬斯克指出,他跟SpaceX的任何人從來沒有承諾星鏈的服務覆蓋克里米亞,服務條款也明確禁止把星鏈用在攻勢軍事行動,「因為我們是一個民用系統,所以他們正再次要求遭到明文禁止的服務」,並在回文強調「我想要幫助人類,不是殺死他們」。

