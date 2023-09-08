布林肯快閃基輔麥當勞 紀念速食龍頭返烏

紀念速食龍頭回歸烏克蘭，美國國務卿布林肯(右)快閃基輔麥當勞。(取材自Ｘ平台)

美國國務卿布林肯 訪問烏克蘭 ，昨天會見烏克蘭總統澤倫斯基時表示，烏克蘭在反攻俄軍方面正在取得「令人十分振奮」的進展；同日與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）短暫駐足基輔一間麥當勞，紀念這家速食龍頭在俄羅斯 全面侵烏後重返烏國。

布林肯此次出訪烏克蘭首都基輔前並未對外宣布。布林肯說：「我們看到反攻行動現在有了重要進展，這件事非常、非常振奮人心。」他還說，華府會持續與烏克蘭「並肩前行」。

布林肯在隨後舉行的記者會上宣布，美國將祭出新一輪、約10億美元的援助方案，其中包括6億6550萬美元的軍事與民間安全援助，將進一步為反攻行動挹注動能。

此外，美國國防部今天也宣布向烏克蘭提供價值高達1億7500萬美元的新安全援助方案，包括可自艾布蘭戰車發射的貧鈾彈，這是美國首度向基輔運送這種備受爭議的穿甲彈。

中央社引述法新社報導，布林肯無預警出訪烏克蘭，稍早抵達首都基輔。這是莫斯科當局入侵烏克蘭期間，布林肯第4度出訪烏國。布林肯說：「我想我是真的想要來點薯條。」

現場可以聽見庫列巴感謝布林肯「協助麥當勞重返」烏克蘭；俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，幾間西方企業紛紛退出烏國。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，世界最大連鎖速食店麥當勞隨即於3月關閉在俄烏兩國的餐廳，去年9月又重新恢復烏克蘭幾間分店的營運。在俄羅斯方面，麥當勞則是全面撤出俄國市場，原本的餐廳則以全新的俄羅斯品牌，於去年6月恢復營業。

此外，俄羅斯出兵烏克蘭初期，美國對烏克蘭的援助遠大於歐盟及歐洲國家，不過歐洲後來居上，承諾的援助達美國的2倍，凸顯長期力挺烏克蘭的決心。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」發布的最新報告，歐盟及其成員國對烏克蘭的短期和長期援助承諾累計近1400億歐元(約1509億美元)，相當於美國的2倍，如果加上英國、挪威、瑞士等非歐盟國家金額更高。