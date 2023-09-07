烏克蘭獲援挑戰者2型戰車被毀畫面曝光 英防相證實確有戰損
俄羅斯官媒RT報導，網路日前出現了一輛英國軍援烏克蘭的挑戰者2型（Challenger 2）主力戰車在札波羅熱州被毀的影片後，6日又新出現一隻影片，可以見到疑似就是俄軍反裝甲武器擊中該輛挑戰者2型戰車的瞬間畫面。
根據報導，社群媒體「紙飛機」的俄羅斯頻道上傳了這隻無人機拍攝的戰地影像，聲稱就是俄軍利用「短號」（Kornet）反戰車導引飛彈摧毀了第一輛挑戰者2型戰車的畫面。可見到該輛戰車隨後冒出了大量的濃煙，似乎引起了火災。
這是挑戰者2型戰車有史以來第一次毀於敵軍火力，英國新上任的國防大臣夏普斯（Grant Shapps）6日上天空新聞台受訪時也證實了此事，「據我們所知，這可能是第一次折損，我們贈送了14輛挑戰者2型戰車給烏克蘭，我們承認戰區會有器材損失，這就是此時發生的事情」。
夏普斯表示，這輛挑戰者2型戰車遭俄軍砲彈中，正當乘員們試圖滅火時，又再度被擊中。他強調，6名乘員都活了下來，「這確實是英國裝備的明證」。主播接著問他是否會送出替代的戰車時，夏普斯則明確回答，「不會」。
根據此前新聞，最先在網路流傳的挑戰者2型被毀影片是從一輛汽車內拍攝，可見到有輛戰車被團團黑煙包圍。這一輛被毀戰車有著獨特的砲塔，似乎就是挑戰者2型戰車的砲塔，特徵是砲塔上安裝的熱像儀系統，沿路上還有著好幾輛烏軍使用的其他載具。
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