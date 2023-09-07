布林肯讚烏克蘭反攻進展振奮人心 俄批美國不人道

國務卿布林肯正在烏克蘭拜訪。(路透)

國務卿布林肯 今天會見烏克蘭 總統澤倫斯基時表示，烏克蘭在反攻俄軍方面正在取得「令人十分振奮」的進展。在此同時，俄國則痛批美國承諾移交貧鈾彈給烏方是不人道的表現。

布林肯（Antony Blinken）此次出訪烏克蘭首都基輔前並未對外宣布。布林肯說：「我們看到反攻行動現在有了重要進展，這件事非常、非常振奮人心。」他還說，華府會持續與烏克蘭「並肩前行」。

布林肯在隨後舉行的記者會上宣布，美國將祭出新一輪、約10億美元的援助方案，其中包括6億6550萬美元的軍事與民間安全援助，將進一步為反攻行動挹注動能。

路透報導，布林肯在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）共同召開的記者會上表示：「在持續進行的反攻行動中，過去幾週加速取得進展。這項新的援助將有助進展持續下去，並進一步醞釀動能。」

此外，國防部今天也宣布向烏克蘭提供價值高達1億7500萬美元的新安全援助方案，包括可自艾布蘭戰車（Abrams Tank）發射的貧鈾彈，這是美國首度向基輔運送這種備受爭議的穿甲彈。

貧鈾彈是一種備受爭議的彈藥，因為它與過去衝突中使用貧鈾彈區域的癌症及出生缺陷等健康問題有關，雖然目前沒有明確證據指向貧鈾彈會造成這些問題。

法新社報導，俄羅斯駐華府大使館 今天在通訊軟體Telegram上表示，美國決定提供貧鈾彈給烏克蘭，「明顯是不人道的表現」。

「一心想著造成俄羅斯『戰略性失敗』的華盛頓當局已經準備好戰到烏克蘭的最後一兵一卒，還要葬送未來的世世代代。」

俄羅斯大使館說：「美國刻意移交具有濫殺作用的武器。美方清楚知道後果：這類彈藥爆炸後會形成移動的輻射雲。」

俄國大使館表示，美國供應這些彈藥，彰顯其「對烏克蘭的現況，和這個共和國及其歐洲鄰國的未來根本漠不關心」。

俄國大使館補充表示，「俄軍將持續有條不紊地摧毀這些運往烏克蘭的武器」。

烏克蘭持續反攻俄軍之際，烏克蘭外長庫列巴向來訪的布林肯表示，華府當局的支持「並非慈善事業」。

庫列巴說：「美國的援助並非慈善事業。今天，多虧我們的夥伴，烏克蘭正在遏制俄羅斯的侵略。」他還說，基輔當局「絕對不會要求在烏克蘭部署美軍」。