俄人口販運鏈招傭兵 古巴嗆1句重話

古巴證實破獲俄羅斯人口販運鏈，人蛇集團大力吸納在俄古巴人加入傭兵部隊以提升對烏克蘭的軍力。圖為俄國境內徵兵廣告。（歐新社）

古巴 證實破獲俄羅斯 人口販運鏈，人蛇集團大力吸納在俄古巴人加入傭兵部隊以提升對烏克蘭 的軍力，哈瓦那政府重話強調「不插足俄烏戰爭」。

英國衛報報導，古巴外交部4日發出聲明，證實破獲俄羅斯人蛇集團，目前正積極「遏止和瓦解」來自古巴境內和俄國的人口販運鏈。

該聲明指出，蛇頭招募對象以生活在俄國的古巴人為主，不過也有部分是從古巴過去，而集團目的在於擴大侵烏行動的傭兵規模。

對此，古巴外交部重話強調，「基於國家歷史，古巴對於使用傭兵採取堅定且鮮明的否定立場……古巴不插足俄烏戰爭。」

另一方面，古巴外交部並未說明是否有任何公民透過販運鏈加入俄烏戰爭，以及人蛇集團是否和俄國政府有關。

一個是入侵他國而遭到國際孤立的邊緣國，一個是採行社會主義的貧窮國家，這對冷戰前同盟的關係在此脈絡下反而有了恢復的跡象，只不過這次聲明反映兩國罕見的摩擦。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開除國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov），提名克里米亞韃靼人出身、現年41歲的烏梅洛夫（Rustem Umerov）接任，國會今天批准通過。這標誌著在遭到俄羅斯侵略一年半之際，烏克蘭軍事部門的重大轉變。

烏梅洛夫在人事通過後首次對外發言，矢言收復所有遭俄軍控制的領土，他在社群媒體發文表示：「我將盡一切的可能和不可能，取得烏克蘭的勝利，解放我們國家的每寸土地，與我們人民的每個人。」