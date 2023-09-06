我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡大命案 高中校長種族言論惹議

快看世界／暴雨後塞車…離開火人祭 車龍中等5小時

烏克蘭暗殺俄人計畫 前情報首長擔心太過火

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭狙擊手資料照片。歐新社
烏克蘭狙擊手資料照片。歐新社

俄軍全面入侵烏克蘭以來，已有數十名俄羅斯官員與共謀者在烏國俄占區與俄羅斯本土遭暗殺，但現在甚至連烏克蘭前對內情報首長也擔心暗殺小組太過火了。

根據轉述，烏克蘭國家安全局（SBU）前局長暨現任國會議員納利瓦伊成科（Valentin Nalivaychenko）向經濟學人表示，SBU有一個專門的暗殺計畫，負責除掉俄方共謀者。

據轉述，這個SBU的特別部門可以追溯到至少2015年，也就是俄羅斯兼併克里米亞跟烏東頓巴斯地區之後。根據當時出任SBU局長的納利瓦伊成科說法，烏國當時的領導人認定把共謀者關起來還不夠，就從精銳的第五反情報局組織了這個部門，「我們不情願地得出結論，我們需要把這些人消滅」。

經濟學人指出，這個部門跟數名烏東親俄民兵指揮官遇刺有關聯。烏克蘭情報界內部人士還表示，SBU第五局目前在針對俄羅斯的行動發揮「核心作用」，並且執行了轟炸克赤大橋等攻擊事件。烏克蘭總統「據了解授權最有爭議的行動」，而其他的決策則經常下放。

不過，幾位受訪的烏方內部人士承認，他們對瞄準「中階」目標並不高興。一位SBU反情報機關消息人士就說，「這讓我覺得不舒服」。

這位前SBU第五局情報官表示，鎖定中階宣傳人士或俄方情報與政治體系的相對不重要人物，有時是想要給烏克蘭總統留下深刻印象，而不是在戰爭取得勝利，「小丑、妓女與弄臣是一種環繞著俄羅斯政府的不變事物，殺死他們其中之一，另一個就會替補他們的位置」。

納利瓦伊成科表示，他擔心烏方的暗殺行動似乎受到「衝動的驅使，而不是邏輯」。雖然一些暗殺行動合理，但其他行動則讓人感到猶豫，最近的任務則對烏克蘭情報機構帶來相當的危險，在某些情況缺乏策略，或是危及特工與他們的消息來源。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

日媒：岸田與李強簡短交談 就核汙水問題解釋日本方針

延伸閱讀

布林肯訪問基輔之際 俄砲襲烏東城市奪17命

布林肯訪問基輔之際 俄砲襲烏東城市奪17命
國會通過任命 烏新防長矢言戰勝俄國收復每一寸失土

國會通過任命 烏新防長矢言戰勝俄國收復每一寸失土
沙、俄原油減產延至年底 油價又漲 通膨隱憂

沙、俄原油減產延至年底 油價又漲 通膨隱憂
古巴破獲俄羅斯人口販運鏈 人蛇招募傭兵擴大對烏軍力

古巴破獲俄羅斯人口販運鏈 人蛇招募傭兵擴大對烏軍力

熱門新聞

外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50

超人氣

更多 >
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事
父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期
血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死