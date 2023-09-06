烏克蘭暗殺俄人計畫 前情報首長擔心太過火

烏克蘭狙擊手資料照片。歐新社

俄軍全面入侵烏克蘭 以來，已有數十名俄羅斯 官員與共謀者在烏國俄占區與俄羅斯本土遭暗殺，但現在甚至連烏克蘭前對內情報首長也擔心暗殺小組太過火了。

根據轉述，烏克蘭國家安全局（SBU）前局長暨現任國會議員納利瓦伊成科（Valentin Nalivaychenko）向經濟學人表示，SBU有一個專門的暗殺計畫，負責除掉俄方共謀者。

據轉述，這個SBU的特別部門可以追溯到至少2015年，也就是俄羅斯兼併克里米亞 跟烏東頓巴斯地區之後。根據當時出任SBU局長的納利瓦伊成科說法，烏國當時的領導人認定把共謀者關起來還不夠，就從精銳的第五反情報局組織了這個部門，「我們不情願地得出結論，我們需要把這些人消滅」。

經濟學人指出，這個部門跟數名烏東親俄民兵指揮官遇刺有關聯。烏克蘭情報界內部人士還表示，SBU第五局目前在針對俄羅斯的行動發揮「核心作用」，並且執行了轟炸克赤大橋等攻擊事件。烏克蘭總統「據了解授權最有爭議的行動」，而其他的決策則經常下放。

不過，幾位受訪的烏方內部人士承認，他們對瞄準「中階」目標並不高興。一位SBU反情報機關消息人士就說，「這讓我覺得不舒服」。

這位前SBU第五局情報官表示，鎖定中階宣傳人士或俄方情報與政治體系的相對不重要人物，有時是想要給烏克蘭總統留下深刻印象，而不是在戰爭取得勝利，「小丑、妓女與弄臣是一種環繞著俄羅斯政府的不變事物，殺死他們其中之一，另一個就會替補他們的位置」。

納利瓦伊成科表示，他擔心烏方的暗殺行動似乎受到「衝動的驅使，而不是邏輯」。雖然一些暗殺行動合理，但其他行動則讓人感到猶豫，最近的任務則對烏克蘭情報機構帶來相當的危險，在某些情況缺乏策略，或是危及特工與他們的消息來源。