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布林肯訪問基輔之際 俄羅斯砲襲烏東城市奪16命

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

布林肯訪問基輔之際 俄羅斯砲襲烏東城市奪16命

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡6日遭攻擊後，救援人員赴現場作業。(路透)
烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡6日遭攻擊後，救援人員赴現場作業。(路透)

美聯社報導，烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）6日遭俄軍砲擊，至少已致16人喪生、數十人受傷。這波攻擊時值國務卿布林肯到訪基輔，並預計宣布超過10億美元注資。

報導稱遇襲地點為該市一處市場。美聯社記者在現場見到地上有覆蓋住的遺體，而救援人員設法撲滅多處市場攤位的火勢，附近則有焦黑、受損的車輛。

烏克蘭總理什米哈爾表示，至少已有16人身亡。烏國內政部稱傷者至少28人。當地檢方表示，多處商家、電線受損，另有政府建築和公寓遭損壞。

法新社報導，烏國總統澤倫斯基已批評這起攻擊「罪大惡極」。

同日，布林肯造訪基輔。據美聯社，美國官員表示，此行意在評估烏國近3個月來的反攻行動，並展現美國對烏克蘭的持續支持。

布林肯表示，希望確保烏克蘭掌握需要的資源，藉此於對俄反攻中成功，並在長期達到堅實的嚇阻力；美國決意在烏克蘭「建立並重建」堅實的經濟和民主制度時，持續和夥伴合作。

未具名國務院高官向美聯社表示，布林肯預計承諾新一波逾10億美元注資，資金將用於「一系列」投資，未明言具體用途。

西方分析師和軍方官員提醒，烏國反攻成功與否仍無法斷言，認為烏克蘭若要除去根深蒂固、充分武裝且戰技熟練的俄軍，可能需要一年以上。

烏克蘭 布林肯 國務院

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