俄軍戰機覆蓋輪胎皮 推測躲避烏軍無人機攻擊

俄軍將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏軍無人機攻擊的權宜之計。（取材自X平台）

俄羅斯 用輪胎皮覆蓋作戰飛機，推測用於躲避烏克蘭 無人機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯軍隊將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏克蘭無人機攻擊的權宜之計。

根據美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星畫面顯示，在俄國恩格斯空軍基地（Engels air base），2架Tu-95轟炸機機體上表層排列覆蓋輪胎皮。

美國有線電視新聞網諮詢的專家表示，這也許是種權宜之計，一方面躲避烏軍無人機耳目，另一方面降低戰機能見度以免遭到偵測，尤其是夜間。

烏軍無人機製造商瑟拉馬汀斯（Francisco Serra-Martins）談到，「覆蓋輪胎皮可能有利於減少戰機停放停機坪時暴露於熱顯像儀下，可是在紅外線攝影機下依舊一覽無遺。」

專門追蹤飛機船隻的開源研究顧問瓦金斯（Steffan Watkins）說，「雖然看上去很滑稽，但看得出俄軍非常努力為不堪一擊的戰機添加防護措施。至於成效則取決於導彈或無人機上的彈頭種類。」

瓦金斯再補充，輪胎可用於阻止飛機上方的空爆碎片刺穿飛機。

北約 向美國電視新聞網證實已知悉這項作法，「我們認為俄軍目的是躲避無人機，只是成效尚未可知。」