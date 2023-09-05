我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：華為新機凸顯中國反擊決心 恐引發美國加緊管制

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

俄軍戰機覆蓋輪胎皮 推測躲避烏軍無人機攻擊

編譯盧思綸 / 即時報導
俄軍將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏軍無人機攻擊的權宜之計。（取材自X平台）
俄軍將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏軍無人機攻擊的權宜之計。（取材自X平台）

俄羅斯用輪胎皮覆蓋作戰飛機，推測用於躲避烏克蘭無人機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯軍隊將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏克蘭無人機攻擊的權宜之計。

根據美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星畫面顯示，在俄國恩格斯空軍基地（Engels air base），2架Tu-95轟炸機機體上表層排列覆蓋輪胎皮。

美國有線電視新聞網諮詢的專家表示，這也許是種權宜之計，一方面躲避烏軍無人機耳目，另一方面降低戰機能見度以免遭到偵測，尤其是夜間。

烏軍無人機製造商瑟拉馬汀斯（Francisco Serra-Martins）談到，「覆蓋輪胎皮可能有利於減少戰機停放停機坪時暴露於熱顯像儀下，可是在紅外線攝影機下依舊一覽無遺。」

專門追蹤飛機船隻的開源研究顧問瓦金斯（Steffan Watkins）說，「雖然看上去很滑稽，但看得出俄軍非常努力為不堪一擊的戰機添加防護措施。至於成效則取決於導彈或無人機上的彈頭種類。」

瓦金斯再補充，輪胎可用於阻止飛機上方的空爆碎片刺穿飛機。

北約向美國電視新聞網證實已知悉這項作法，「我們認為俄軍目的是躲避無人機，只是成效尚未可知。」

烏克蘭 俄羅斯 北約

上一則

澤倫斯基視察巴赫姆特前線 俄稱擊落數架烏無人機

延伸閱讀

澤倫斯基視察巴赫姆特前線 俄稱擊落數架烏無人機

澤倫斯基視察巴赫姆特前線 俄稱擊落數架烏無人機
戰火燒進北約？ 烏：俄無人機在羅馬尼亞爆炸

戰火燒進北約？ 烏：俄無人機在羅馬尼亞爆炸
審批限制多 港無人機產業難起飛 比深圳發展慢

審批限制多 港無人機產業難起飛 比深圳發展慢
加強對俄空襲 烏克蘭防長：最快今秋增產無人機

加強對俄空襲 烏克蘭防長：最快今秋增產無人機

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭