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集束彈去年造成烏克蘭916人傷亡 大多為平民

編譯高詣軒／即時報導
一個集束彈藥空殼2022年6月遺落在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區。(路透)
一個集束彈藥空殼2022年6月遺落在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區。(路透)

法新社報導，隨著俄羅斯入侵烏克蘭期間廣泛使用集束彈，觀察組織「集束彈藥聯合會」（Cluster Munition Coalition）5日指出，集束彈已於2022年在烏國造成916人傷亡，多為平民，喪命者約300人，全球集束彈傷亡數字也創下新紀錄。

根據該組織年度報告，俄國自去年2月入侵後，廣為使用舊庫存及新開發的集束彈，而烏克蘭部隊亦使用集束彈，只是使用規模較小。

烏克蘭此前數年間未曾有集束彈傷亡紀錄，但在去年相關傷亡增至逾900人，也占全球集束彈傷亡者1,172人的一大部分。去年亦為該組織2010年開始報告以來，記錄到全球集束彈傷亡最多的一年。

去年在烏克蘭，294名死者在內的890名集束彈傷亡，是集束彈攻擊所造成。集束彈可由飛機投放或砲擊發射，在半空中爆炸，將多枚小型彈藥散布到廣闊區域。

另有26名傷亡者是因集束彈未爆彈所致。由於部分集束彈藥有未爆風險，等於成為不定時炸彈，會對當地造成永久性危害。

集束彈藥聯合會該份報告的共同作者佩爾西（Loren Persi）向法新社表示，去年已知的烏國集束彈傷亡者中，約93%為平民，並指出可能有許多傷亡者未獲紀錄。

除烏克蘭外，集束彈去年亦在敘利亞、緬甸等國造成傷亡，三國合計的傷亡者達到987人。

目前有100多國透過「集束彈藥公約」 （The Convention on Cluster Munitions）禁止儲存、使用集束彈，但俄國、烏克蘭和美國等皆未簽署。

烏克蘭 俄國 緬甸

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