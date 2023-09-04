烏打貪 澤倫斯基富豪盟友遭拘 還開除防長

烏克蘭總統澤倫斯基（前排右）宣布，撤換國防部長列茲尼科夫（前排左）。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，已決定開除國防部 長列茲尼科夫，本周將要求國會讓國家財產基金負責人烏梅洛夫接替。在國家遭侵略一年半之際進行整頓，他期盼國防部展現新作風。近幾個月來，澤連斯基承諾加大打擊腐敗力度，基輔一家法院近日以涉嫌欺詐和洗錢為由，下令將億萬富翁柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）拘留兩個月，他曾是澤倫斯基的親密助手。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間全國演說影片中作以上宣布，為自從俄羅斯去年2月開戰以來，烏克蘭國防機構最重大改組鋪路。

2021年11月被任命為防長的列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）雖然幫助確保數十億美元西方軍事援助用於作戰，他領導的國防部卻難以擺脫貪腐指控。他駁斥相關指控為抹黑。

澤倫斯基說：「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要新作法，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」

須經國會批准的這項人事調整很可能獲得支持。澤倫斯基表示，他期盼國會批准對烏梅洛夫（Rustem Umerov）的人事任命。

41歲的烏梅洛夫從去年9月以來擔任國家財產基金（State Property Fund）負責人，曾經參與諸如黑海穀物協議等敏感的戰時談判。

近幾個月來，澤倫斯基承諾加大打擊腐敗的力度，尤其是針對歐盟為維持基輔候選國地位而提出的條件。與澤倫斯基交好的60歲億萬富翁柯羅莫伊斯基日前因涉嫌欺詐和洗錢，深夜出庭。據Svoboda廣播電台報導，聽證會結束時，法院決定採取「預防措施」，下令將柯羅莫伊斯基監禁兩個月，並將其保釋金定為約1270萬歐元（約1370萬美元）。