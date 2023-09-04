俄稱今年已28萬入伍 英：俄向鄰國高薪徵兵

俄國大規模擴充軍隊。（路透資料照片）

俄羅斯 前總統及前聯邦安全會議主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）3日訪視該國遠東地區薩哈林島時指稱，今年以來，莫斯科已招募約28萬人從軍。但外媒無法獨立核實前述人數。據英國情報機構的報告，俄國 積極向哈薩克、亞美尼亞等鄰國，在當地無法找到高報酬工作的少數民族高薪徵兵，希望靠外來的兵源撐住戰線，不必進行不受歡迎的國內強制徵兵，確保普丁在明年俄國總統大選的支持度。

中央社引述法新社報導，俄羅斯尚未宣布另一次軍事動員，但在俄國侵略烏克蘭 的戰爭進入第19個月之際，俄羅斯已經積極展開招募，以吸引更多人從軍。

俄國塔斯社引述麥維德夫報導，根據俄國國防部資料數據，自1月1日以來，28萬人已簽約加入俄軍的行列。他訪問俄羅斯遠東地區庫頁島（Sakhalin Island）時說道：「其中一部分是後備部隊，一部分是志願役和其他類別的人員。」

從今年春季以來，俄羅斯軍隊展開招募志願役士兵的大規模宣傳活動，在網路和俄國各地街頭刊登大量廣告，並允諾提供更高的軍餉。

俄烏戰爭去年2月爆發，俄國去年9月曾發布「部分」動員令，額外徵召約30萬人投入俄國軍隊侵略烏克蘭的軍事行動，儘管此後未再下達動員令，但已改採取吸引更多民眾參軍的積極行動。

麥維德夫說，這28萬人中，有些是後備軍人、有些則是志願和其他情形。他8月初時也曾聲稱，今年以來已招募約23萬人從軍。

另據英國衛報報導，電影《證人》（The Witness，暫譯）是俄國首部關於俄國入侵烏克蘭的劇情長片，斥資2億盧布（約200萬美元）製作，沒想到從8月17日首映以來超過兩周，總進帳不到1400萬盧布，票房慘不忍睹。

電影公司AR Content創意總監菲力波普（Ivan Philippov）受訪談到，「俄國大內宣無所不在，國營電視台、街頭、各級學校，難怪大家不想再花錢進影院看一樣的東西。」