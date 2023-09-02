俄大內宣俄烏戰電影票房慘不忍睹 觀眾只有小貓兩三隻

俄羅斯大內宣電影票房慘澹，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。圖為售票機「證人」海報。（美聯社）

俄羅斯的俄烏戰大內宣電影票房慘澹，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。

英國衛報報導，電影「證人」（The Witness，暫譯）是俄國 首部關於俄國入侵烏克蘭 的劇情長片，斥資2億盧布（約207萬美元）製作，沒想到從8月17日首映以來超過兩周，總進帳不到1400萬盧布（約14.5萬美元），票房慘不忍睹。

「證人」講述因俄烏戰爭受困基輔的比利時小提琴家柯翰，親眼目睹「烏克蘭民族主義者犯下不人道且血腥的罪行和挑釁行為」。作為這場衝突的證人，柯翰決定向世界揭發「真相」。片中甚至有一名烏克蘭指揮官隨身攜帶希特勒（Adolf Hitler）自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）。

長達兩小時的電影充斥克林姆宮合理化入侵烏克蘭的謊言，包括俄國總統普亭（ Vladimir Putin）在揮兵前夕疾呼要「去納粹 化」，極力將烏克蘭抹黑成遭到滲透的「納粹國家」。

先前俄國呼籲國內影壇多加製作讚揚對烏行動的電影，類似「證人」的電影遂應運而生。

然而，儘管克宮加強大內宣力道，成效卻有待商榷。

電影公司AR Content創意總監菲力波普（Ivan Philippov）受訪談到，「俄國大內宣無所不在，國營電視台、街頭、各級學校，難怪大家不想再花錢進影院看一樣的東西。」

另一方面，大部分俄國人對於戰爭多抱持睜一隻眼閉一隻眼的態度。據俄國獨立民調機構列瓦達中心(Levada Center)指出，近4成俄國民眾不主動了解烏克蘭動態，僅23%「密切關注」戰事。