我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

俄大內宣俄烏戰電影票房慘不忍睹 觀眾只有小貓兩三隻

編譯盧思綸 / 即時報導
俄羅斯大內宣電影票房慘澹，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。圖為售票機「證人」海報。（美聯社）
俄羅斯大內宣電影票房慘澹，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。圖為售票機「證人」海報。（美聯社）

俄羅斯的俄烏戰大內宣電影票房慘澹，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。

英國衛報報導，電影「證人」（The Witness，暫譯）是俄國首部關於俄國入侵烏克蘭的劇情長片，斥資2億盧布（約207萬美元）製作，沒想到從8月17日首映以來超過兩周，總進帳不到1400萬盧布（約14.5萬美元），票房慘不忍睹。

「證人」講述因俄烏戰爭受困基輔的比利時小提琴家柯翰，親眼目睹「烏克蘭民族主義者犯下不人道且血腥的罪行和挑釁行為」。作為這場衝突的證人，柯翰決定向世界揭發「真相」。片中甚至有一名烏克蘭指揮官隨身攜帶希特勒（Adolf Hitler）自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）。

長達兩小時的電影充斥克林姆宮合理化入侵烏克蘭的謊言，包括俄國總統普亭（ Vladimir Putin）在揮兵前夕疾呼要「去納粹化」，極力將烏克蘭抹黑成遭到滲透的「納粹國家」。

先前俄國呼籲國內影壇多加製作讚揚對烏行動的電影，類似「證人」的電影遂應運而生。

然而，儘管克宮加強大內宣力道，成效卻有待商榷。

電影公司AR Content創意總監菲力波普（Ivan Philippov）受訪談到，「俄國大內宣無所不在，國營電視台、街頭、各級學校，難怪大家不想再花錢進影院看一樣的東西。」

另一方面，大部分俄國人對於戰爭多抱持睜一隻眼閉一隻眼的態度。據俄國獨立民調機構列瓦達中心(Levada Center)指出，近4成俄國民眾不主動了解烏克蘭動態，僅23%「密切關注」戰事。

俄國 烏克蘭 納粹

上一則

北韓證實進行「模擬戰術核武攻擊」演習 反制美韓軍演

延伸閱讀

抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請俄大使

抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請俄大使
互稱「好友」 普亭：很快將與習近平會面

互稱「好友」 普亭：很快將與習近平會面
諾貝爾獎頒獎禮邀雙俄、伊朗 瑞典議員抵制

諾貝爾獎頒獎禮邀雙俄、伊朗 瑞典議員抵制
「不簽賺更多？」 義外長訪中談退出一帶一路

「不簽賺更多？」 義外長訪中談退出一帶一路

熱門新聞

前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
印度又對稻米出口實施新的限制，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。(路透)

缺米危機…印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

2023-08-27 12:40

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送
卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟

卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她