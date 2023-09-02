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澤倫斯基稱烏克蘭反攻正向前推進 駁進展過慢批評

中央社基輔2日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭部隊向俄羅斯軍隊發動的反攻「正在向前推進」，藉此反駁西方官員稱烏軍反攻進展過於緩慢的說法。

路透社報導，烏克蘭曾信心滿滿宣傳的反攻行動已進行了接近3個月，雖然收復了10多座村莊，但受到俄羅斯廣大的布雷區和防線阻礙，至今還未奪回任何主要聚落。

西方媒體本周報導，幾位未公開姓名的美國官員對烏克蘭反攻進展緩慢表達沮喪，甚至挑剔烏克蘭的戰略，引起基輔不滿。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體平台Telegram發文寫道：「烏克蘭軍隊正在向前推進。無論如何，也不管任何人怎麼說，我們正在前進，這才是最重要的。我們正在移動中。」

烏克蘭在東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）前線的一部分地區攻勢略增。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）昨天表示，烏軍已在當地數個地點突破俄軍的第一道防線。

儘管馬里亞爾警告，烏軍如今面對防線另一側防禦加重的俄軍陣地。但白宮仍表示，烏克蘭已在札波羅熱前線取得「顯著成功」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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