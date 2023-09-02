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烏克蘭稱突破俄軍首道防線 面臨更堅固防禦工事

中央社基輔1日綜合外電報導
烏軍正在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區向前推進，這是大規模反攻俄軍的部分攻勢。（路透）
烏軍正在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區向前推進，這是大規模反攻俄軍的部分攻勢。（路透）

烏克蘭軍方今天表示，他們的部隊已在戰場上數個地點突破俄羅斯軍隊第一道防線，但隨後將面臨更堅固的俄軍防禦陣地。

路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）指出，烏軍正在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區向前推進，這是大規模反攻俄軍的部分攻勢。美國政府今天也稱，烏軍過去72小時於南部戰線有顯著進展。

馬里亞爾向烏克蘭的電視台透露：「在幾個方向和一些區域發起反攻。某些特定地區，（俄軍）第一道防線已被突破。」

然而，馬里亞爾提到，烏克蘭部隊已經在布滿地雷的戰場奮戰近3個月，現正面臨俄國軍隊的主要防禦工事。她說道：「我們的武裝部隊必須越過許多障礙才能前進。」

另外，烏克蘭東部重鎮巴赫姆特（Bakhmut）歷經數個月戰鬥後，今年5月被俄軍占領。馬里亞爾聲稱，巴赫姆特周邊村莊爆發激烈戰事，但很難確定是否取得任何進展，「一天之內，雙方陣地可能會有數次變動」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在華府表示，美國「注意到在過去大約72小時，烏克蘭武裝部隊於南部札波羅熱地區的前線攻勢獲得一些顯著進展」。

柯比還說，「他們在對抗俄軍第2道防線方面取得一些成功」，如何運用這些戰果將取決於烏克蘭。

烏克蘭 柯比 白宮

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