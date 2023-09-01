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白宮稱「俄與北韓密商軍火交易」 為達1目的

編譯中心／綜合31日電
北韓官媒朝中社8月31日發布照片，顯示北韓30日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）
北韓官媒朝中社8月31日發布照片，顯示北韓30日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）

美國白宮8月30日表示，俄羅斯正積極與北韓進行祕密軍火談判，以取得俄烏戰爭所需的大量武器彈藥和物資；白宮國家安全會議發言人柯比表示，儘管北韓不認，但去年北韓曾提供步兵火箭和飛彈給俄國，供俄國傭兵組織瓦格納集團使用。

中央社引述法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比表示，「俄國和北韓之間的軍火談判正積極展開」，並稱此次談判一大重點是為俄軍提供火砲彈藥；他說，俄國國防部長蕭依古最近曾訪問北韓，設法為俄烏戰爭取得更多彈藥，「（蕭依古）那次訪問以來，俄國總統普亭和北韓領導人金正恩已透過信件往來，允諾加強雙方合作。」

美國、英國、南韓和日本在聯合國（UN）發布聯合聲明指出，任何這類交易都將違反聯合國安全理事會（UNSC）禁止與北韓進行軍火交易的決議，當時莫斯科也已簽署這項決議。

路透社報導，北韓因新冠疫情實施數年防疫封鎖措施，近期正緩步解封，官方媒體31日報導，最高人民會議（SPA）將於9月26日開會討論組織事務和其他議題。

有如橡皮圖章的北韓「最高人民會議」一向很少開會，通常只負責形式上批准執政的勞動黨所制定的治理架構和預算相關決定。最高人民會議的絕大多數成員也由勞動黨黨員組成。

北韓領袖金正恩上周指責高層官員處理洪災失職、「破壞」國家經濟。他說，官員們不負責任與缺乏紀律，「主要歸因於內閣總理的軟弱工作態度和錯誤觀點」。這番話引發有關人事改組的臆測。

南韓參謀本部8月31日表示，北韓8月30日晚間約11點40分和50分，從平壤的順安區域分別朝日本海發射一枚短程彈道飛彈。韓聯社報導認為，此舉明顯在抗議美國和南韓正實施代號乙支自由護盾（UFS）聯合軍演。北韓官媒朝中社31日報導，這是模擬將南韓重要指揮據點和作戰機場化為一片焦土的「戰術核打擊訓練」。

這是北韓相隔37天再次發射彈道飛彈。南韓及日本官員均指出，這兩枚飛彈墜海前飛行約360公里、最大飛行高度50公里。白宮發言人尚皮耶8月30日說，北韓此舉違反聯合國安理會決議，她強調，美國對協防盟國日本與南韓的承諾仍堅若磐石。

金正恩29日親臨北韓軍總參謀部訓練指揮所視察。北韓這次的全軍指揮訓練除模擬擊退敵軍武裝侵略，並發動全面反攻，占領南韓的全部領土。這是自金正恩2011年12月掌權以來，北韓官媒首度發布有關全軍指揮訓練的報導。

北韓領導人金正恩（中）參觀兵工廠。（朝中社）
北韓領導人金正恩（中）參觀兵工廠。（朝中社）

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