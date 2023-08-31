普里格津墜機不單純？克宮鬆口：可能是蓄意惡行

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津29日下葬聖彼德堡，墓上擺出其生前相片，攝於30日。(歐新社)

針對俄國 傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津 墜機亡故，克里姆林宮發言人30日表示，該起事件有「不同版本」可能，正在探究當中，但「蓄意惡行」是其中一種可能原因，暗示普里格津之死或許並非意外。

美聯社報導，普里格津已於29日下葬故鄉聖彼得堡。克宮發言人佩斯科夫呼籲媒體靜待俄國聯邦調查單位完成調查，並表示排除一項國際調查的可能。

俄國調查委員會上周表示，已對此開啟違反飛安規範的犯罪調查，這是俄國飛機失事後常見的控罪，用於未立即有理由懷疑蓄意犯行時。

普里格津和瓦格納重要幹部等10人，23日在莫斯科和聖彼得堡之間的航程中墜機身亡，恰是瓦格納6月23日發動兵變的2個月後。克宮否認涉案。

普里格津墜亡的飛機萊格賽600型由巴西航空工業公司（Embraer）生產，該公司告訴路透，俄羅斯已表示「目前」不會依國際規定，對巴西製萊格賽飛機的墜機事件展開調查。