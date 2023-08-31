普里格津墜機不單純？克宮鬆口：可能是蓄意惡行
針對俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津墜機亡故，克里姆林宮發言人30日表示，該起事件有「不同版本」可能，正在探究當中，但「蓄意惡行」是其中一種可能原因，暗示普里格津之死或許並非意外。
美聯社報導，普里格津已於29日下葬故鄉聖彼得堡。克宮發言人佩斯科夫呼籲媒體靜待俄國聯邦調查單位完成調查，並表示排除一項國際調查的可能。
俄國調查委員會上周表示，已對此開啟違反飛安規範的犯罪調查，這是俄國飛機失事後常見的控罪，用於未立即有理由懷疑蓄意犯行時。
普里格津和瓦格納重要幹部等10人，23日在莫斯科和聖彼得堡之間的航程中墜機身亡，恰是瓦格納6月23日發動兵變的2個月後。克宮否認涉案。
普里格津墜亡的飛機萊格賽600型由巴西航空工業公司（Embraer）生產，該公司告訴路透，俄羅斯已表示「目前」不會依國際規定，對巴西製萊格賽飛機的墜機事件展開調查。
俄羅斯航空監管當局沒有邀請巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）加入調查，但有部分前調查人員卻認為俄國應這樣做，因為這款失事機型安全紀錄良好，且美國和其它西方政府懷疑俄國是此事幕後元凶。克里姆林宮矢口否認與這起空難有關。
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