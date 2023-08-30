我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普是否能合法列名初選選票？新罕布夏州評估中

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

路透：烏克蘭對俄境發動最大規模無人機攻擊

中央社基輔30日綜合外電報導
路透報導，烏克蘭一夜之間對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊。圖為俄羅斯北斯哥夫州（Pskov）。（美聯社）
路透報導，烏克蘭一夜之間對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊。圖為俄羅斯北斯哥夫州（Pskov）。（美聯社）

烏克蘭一夜之間對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機。俄方聲稱烏軍無人機攻擊境內至少6個州。

根據路透，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內至少6個州的目標，其中包括摧毀一座機場的數架軍用運輸機。這是基輔扭轉局勢的行動中，迄今對俄境最為廣泛的攻擊之一。

俄羅斯官員聲稱，北斯哥夫州（Pskov）、布揚斯克州（Bryansk）、卡路加州（Kaluga）、利珊州（Ryazan）、莫斯科州、吉洛夫州（Kirov）奧羅夫（Orlov）遭到攻擊。

在距烏克蘭600多公里、位於俄羅斯北部的北斯哥夫州一座軍用機場發生大火。俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）報導，至少4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機受損，其中兩架「起火」。

北斯哥夫州長在通訊軟體Telegram上發布的影片顯示，現場發生大火，還傳出警報和爆炸聲響。網上流傳的其他影片顯示，北斯哥夫市周圍防空系統正在運作。北斯哥夫市距俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞邊境以東僅32公里。

莫斯科聲稱擋下所有針對俄羅斯的攻擊。俄羅斯官方通常都將烏克蘭所有無人機攻擊描述為不成功，無論地面損失情況如何。

基輔方面沒有發表評論。烏克蘭通常不會針對俄羅斯境內領土的具體攻擊置評，但表示有權出於自衛打擊軍事目標。

發生攻擊之際，基輔當局指出，俄羅斯對烏克蘭首都發動數月來最大規模的空襲，造成至少2人死亡。法新社報導，烏克蘭空軍在聲明中表示，俄軍「28枚巡弋飛彈和15架攻擊型無人機被摧毀」。聲明中並說，俄軍總共發射44枚飛彈。

俄羅斯 烏克蘭 北大西洋公約組織

上一則

梅根與哈利交往後續演「無照律師」 傳英國王室對台詞有意見要求更動

下一則

加彭政變軍官宣布 總統遭軟禁家中

延伸閱讀

教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了

教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了
烏去俄化 除了下架文豪大作 邊境還做1事

烏去俄化 除了下架文豪大作 邊境還做1事
心虛？俄羅斯拒絕按國際規則 調查普里格津墜機事件

心虛？俄羅斯拒絕按國際規則 調查普里格津墜機事件
俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍

小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍