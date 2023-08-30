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烏去俄化 除了下架文豪大作 邊境還做1事

編譯中心╱綜合29日電
基輔一座紀念烏克蘭和俄羅斯國家友誼的蘇聯紀念碑，去年4月已拆除。（路透）
基輔一座紀念烏克蘭和俄羅斯國家友誼的蘇聯紀念碑，去年4月已拆除。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭的18個月後，烏克蘭的美術館不再展出來自俄國的藝術品，俄國大文豪杜斯妥也夫斯基和普希金的作品被下架，生活在邊境地區的許多人也停止說俄語。

中央社引述法新社報導，隨著戰火延燒，烏克蘭人正加緊腳步消除俄羅斯文化的影響。

事實上，早在2022年2月俄軍入侵烏國前，「去俄羅斯化」運動就已存在，但這場戰爭加快了從公共場所清除蘇聯和俄羅斯標誌的行動，同時也強化了烏克蘭人的身份認同。

在這種「文化反攻」之下，數百條蘇聯時代的街道被重新命名，許多雕像被拆除，俄國文學作品也從書架上被撤下。

在哈爾科夫（Kharkiv），這種趨勢尤為明顯。哈爾科夫是烏克蘭東北部一個主要講俄語的邊境地區，也是入侵行動初期的重要目標。哈爾科夫市著名美術館傷痕累累的外牆和用木板封起來的窗戶，證明它曾遭受俄軍炮火洗禮。

館方人員菲拉托娃表示，莫斯科入侵後，「俄羅斯」一詞從其重要的「烏克蘭和俄羅斯藝術」部門名稱中遭到刪除，「這座城市正深陷痛楚之中，人們不會接受俄羅斯藝術，現在還不是時候。」

館長米茲吉娜（Valentyna Myzgina）指出，被認定出自俄羅斯藝術家的畫作都已被轉移到一個秘密地點，但目前無法確定何時會再次展出。

去俄化在哈爾科夫的公共廣場和公園尤為明顯。蘇聯時期和俄羅斯文化領袖的雕像，包括19世紀詩人普希金（Alexander Pushkin）和劇作家奧斯特洛夫斯基（Alexander Ostrovsky）的雕像都被推倒或污損。

當地媒體報導，杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）和萊蒙托夫（Mikhail Lermontov）等俄國作家的作品將從學校課程中刪除。

許多哈爾科夫居民，包括從小就會說俄語、在俄烏邊境兩側都有親戚的人，如今都已改說烏克蘭語。過去，部分人曾嘲笑烏克蘭語是「農民的語言」。

據報導，「去俄化」主要起源於1991年蘇聯解體後。2014年俄羅斯吞併克里米亞後，這種趨勢開始升高。

哈爾科夫一所頂尖大學的烏克蘭文學系系主任梅爾尼基夫（Rostyslav Melnykiv）說：「去俄化已持續很長一段時間，但現在已經到了無法回頭的地步。」

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