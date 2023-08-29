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普亭的超前部署 侵烏前急調回1億美元遊艇 要求日夜輪班加快改裝

編譯盧思綸 / 即時報導
俄國反貪組織揭露內部電郵，稱普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億的超級遊艇「優雅號」。（路透）
俄國反貪組織揭露內部電郵，稱普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億的超級遊艇「優雅號」。（路透）

反貪組織揭露內部電子郵件，稱俄羅斯總統普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億的超級遊艇「優雅號」。

英國衛報報導，由俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)成立的反貪組織日前揭露內部電郵指出，普亭（Vladimir Putin）展開侵烏行動前幾周，緊急要求漢堡船廠布洛姆+福斯（Blohm+Voss）在2022年2月1日前將超級遊艇優雅號（Graceful）送回俄國。當時優雅號正在進行改裝，費用高達3200萬美元。

2022年1月19日寄給布洛姆+福斯船廠的信中寫道，「船東要求2月1日前將優雅號送回俄國，請動員專門團隊日夜輪班加快改裝作業。」

然而，照片顯示，當時負責船廠錯過最後期限，拖到2月7日才將遊艇送回俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

15天後，2月22日，普亭全面入侵烏克蘭。隨後，歐美大國紛紛對俄國的海外資產實施制裁，遍布世界各地的超級遊艇也遭到扣押，而優雅號也被美國外國資產控制辦公室（OFAC）列為「普亭擁有利益之被凍結財產」。

優雅號又名「殺人鯨號」（Killer Whale），價值1億美元，設有15米長的室內游泳池，亦可改裝為舞池，只是普亭眾多私人遊艇之一。

普亭 俄國 烏克蘭

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