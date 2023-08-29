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俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯西北部城市普斯科夫市（Pskov）一座軍用機場遭無人機襲擊，現場竄出濃濃黑煙。（圖截自影片）
俄羅斯西北部城市普斯科夫市（Pskov）一座軍用機場遭無人機襲擊，現場竄出濃濃黑煙。（圖截自影片）

俄羅斯官方媒體30日報導，俄羅斯西北部城市普斯科夫市（Pskov）一座軍用機場遭無人機襲擊，造成爆炸和火災，並有4架伊留申-76（IL-76）運輸機受損。

普斯科夫州州長韋傑爾尼科夫（Mikhail Vedernikov）在社群媒體上發布影片顯示，當地一個軍用機場遭無人機襲擊，發生爆炸和火災，稱國防部正在普斯科夫機場對無人機攻擊進行反擊。韋傑爾尼科夫指出，根據初步消息，沒有人員死亡。 正在評估損害規模。

俄羅斯緊急服務部門向塔斯社說，4架IL-76運輸機在地面受損，但軍方尚未證實該消息。

普斯科夫距離烏克蘭邊境約800公里，周邊地區與歐盟成員國拉脫維亞和愛沙尼亞接壤。

除了普斯科夫軍用機場外，塔斯社報導指，俄軍在莫斯科南部卡盧加地區擊落烏克蘭無人機，莫斯科伏努科沃機場附近空域目前處於關閉狀態。

俄羅斯媒體Readovka報導，大約15架烏克蘭無人機襲擊普斯科夫機場並被擊落，其中包括使用小型武器射擊。機場似乎有東西墜毀或爆炸，俄羅斯緊急服務部門對事件做出反應。目前尚無傳出有人員傷亡。

俄羅斯網路媒體「MASH」的Telegram頻道指出，其中一架無人機可能擊中一個燃料庫並引爆，導致城市上空竄起濃濃黑煙。

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