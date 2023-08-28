基因比對 俄證實普里格津身亡 演練對撞 王牌烏飛官殞命

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，俄國調查委員會根據遺體基因比對，已證實他身亡。（美聯社）

俄國 調查委員會27日表示，據罹難者遺體基因分析，證實俄國傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津在23日俄羅斯特維爾地區飛機失事中喪生。另外，烏克蘭 軍方證實，烏國空軍25日舉行演練時發生飛機相撞事故，導致三名飛官喪生，死者包括代號「果汁」的烏軍王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。

俄國調查委員會聲稱，已完成分子遺傳學檢驗，依照分析結果，墜機事故所有十名死者的身分均已確認，符合乘客名單。俄國航空機構日前已公布這架出事私人飛機上的十人名單，包括七名乘客和三名機組員，其中普里格津及其左右手、協助創建瓦格納的烏特金均在列，後者也是瓦格納的指揮官。

克里姆林宮否認和這起空難有關，普亭24日已對罹難者的家屬致哀。

CBS報導，美國官員說，這起空難最可能的原因是機上發生爆炸。

另據英國廣播公司（BBC）報導，烏國空軍25日舉行演練時發生飛機相撞事故，事發地點位在烏北的日托米爾州，捲入事故的是二架L-39教練機，烏國檢方已宣布展開刑事調查，釐清是否未正確遵守飛行規則。喪生的三名飛官皆曾參與抵禦俄軍的空中作戰，包括在烏東和札波羅熱州的戰術任務。

烏軍表示，三名飛官之死是「令人痛苦且無可挽回」的損失，更盛讚皮爾希契柯夫是「知識淵博、才華洋溢」的飛行員。烏國總統澤倫斯基26日晚間表達哀悼，「我們將永遠銘記所有英勇捍衛烏克蘭自由領空的戰士」。

俄羅斯入侵烏國初期，皮爾希契柯夫多次駕駛米格29在基輔上空與俄國軍機纏鬥，聲名大噪，也多次參與攔截來襲飛彈和無人機任務。他英語流利，去年夏季曾到華盛頓遊說美國提供F-16戰機，在此事發揮重要影響力。他不喝酒，因此被美國飛行員取了綽號「果汁」。

皮爾希契柯夫隸屬的第40戰術航空旅27日表示，他常在西方媒體面前發言，談論烏國欲獲取F-16的議題。

路透去年12月曾訪問皮爾希契柯夫，他年僅29歲。烏國空軍發言人伊納特說，皮爾希契柯夫渴望駕駛F-16，如今烏國雖獲承諾將取得這種戰機，他卻已離世。