我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

基因比對 俄證實普里格津身亡 演練對撞 王牌烏飛官殞命

編譯中心／綜合27日電
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，俄國調查委員會根據遺體基因比對，已證實他身亡。（美聯社）
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，俄國調查委員會根據遺體基因比對，已證實他身亡。（美聯社）

俄國調查委員會27日表示，據罹難者遺體基因分析，證實俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津在23日俄羅斯特維爾地區飛機失事中喪生。另外，烏克蘭軍方證實，烏國空軍25日舉行演練時發生飛機相撞事故，導致三名飛官喪生，死者包括代號「果汁」的烏軍王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。

俄國調查委員會聲稱，已完成分子遺傳學檢驗，依照分析結果，墜機事故所有十名死者的身分均已確認，符合乘客名單。俄國航空機構日前已公布這架出事私人飛機上的十人名單，包括七名乘客和三名機組員，其中普里格津及其左右手、協助創建瓦格納的烏特金均在列，後者也是瓦格納的指揮官。

克里姆林宮否認和這起空難有關，普亭24日已對罹難者的家屬致哀。

CBS報導，美國官員說，這起空難最可能的原因是機上發生爆炸。

另據英國廣播公司（BBC）報導，烏國空軍25日舉行演練時發生飛機相撞事故，事發地點位在烏北的日托米爾州，捲入事故的是二架L-39教練機，烏國檢方已宣布展開刑事調查，釐清是否未正確遵守飛行規則。喪生的三名飛官皆曾參與抵禦俄軍的空中作戰，包括在烏東和札波羅熱州的戰術任務。

烏軍表示，三名飛官之死是「令人痛苦且無可挽回」的損失，更盛讚皮爾希契柯夫是「知識淵博、才華洋溢」的飛行員。烏國總統澤倫斯基26日晚間表達哀悼，「我們將永遠銘記所有英勇捍衛烏克蘭自由領空的戰士」。

俄羅斯入侵烏國初期，皮爾希契柯夫多次駕駛米格29在基輔上空與俄國軍機纏鬥，聲名大噪，也多次參與攔截來襲飛彈和無人機任務。他英語流利，去年夏季曾到華盛頓遊說美國提供F-16戰機，在此事發揮重要影響力。他不喝酒，因此被美國飛行員取了綽號「果汁」。

皮爾希契柯夫隸屬的第40戰術航空旅27日表示，他常在西方媒體面前發言，談論烏國欲獲取F-16的議題。

路透去年12月曾訪問皮爾希契柯夫，他年僅29歲。烏國空軍發言人伊納特說，皮爾希契柯夫渴望駕駛F-16，如今烏國雖獲承諾將取得這種戰機，他卻已離世。

拜登政府已批准荷蘭和丹麥向烏國提供超過60架F-16。BBC指出，美軍24日證實，美國下月將在德州訓練烏克蘭飛行員操作F-16，其他西方盟國預備本月開始訓練烏國人員。F-16飛航訓練預計需約五個月。

烏克蘭當地時間25日，空軍演練時發生空中相撞事故，導致三名飛官喪生，包括知名戰鬥...
烏克蘭當地時間25日，空軍演練時發生空中相撞事故，導致三名飛官喪生，包括知名戰鬥機飛行員皮爾希契柯夫。（取材自X平台）

俄國 瓦格納 烏克蘭

上一則

北韓鎖國三年半 准海外公民返鄉 仍需住院隔離7天

下一則

強排核汙水 日相支持率摔至26% 近9成民眾憂損國家形象

延伸閱讀

俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首領普里格津身亡

俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首領普里格津身亡
普里格津才墜機 普亭防再兵變 令瓦格納宣誓效忠

普里格津才墜機 普亭防再兵變 令瓦格納宣誓效忠
兵變注定難逃一死？普里格津生前曾提「飛機會解體」

兵變注定難逃一死？普里格津生前曾提「飛機會解體」
普里格津墜機罹難屍骨未寒 普亭已下令要求瓦格納簽約效忠

普里格津墜機罹難屍骨未寒 普亭已下令要求瓦格納簽約效忠

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌