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俄羅斯流亡女記者疑遭俄下毒 德國調查中

中央社柏林26日綜合外電報導
俄羅斯女記者柯斯秋琴科雖有4名同事因做出不利俄國的報導而被謀殺，但她去年底在前往德國柏林的列車上出現身體不適時，還沒想過自己是中毒了。(圖／截自IG＠mirrorsbreath)
俄羅斯女記者柯斯秋琴科雖有4名同事因做出不利俄國的報導而被謀殺，但她去年底在前往德國柏林的列車上出現身體不適時，還沒想過自己是中毒了。(圖／截自IG＠mirrorsbreath)

俄羅斯女記者柯斯秋琴科雖有4名同事因做出不利俄國的報導而被謀殺，但她去年底在前往德國柏林的列車上出現身體不適時，還沒想過自己是中毒了。德國檢方正在調查此事。

柯斯秋琴科（Elena Kostyuchenko）告訴路透說：「當你身為俄羅斯的調查記者時，總得時時提防，事事注意。但我身在歐洲時，會完全忘了相關的安全措施。」

德國檢方正在調查柯斯秋琴科去年10月之所以生病，是不是因為成了一起謀殺未遂案的受害者。她目前躲起來避免危險。

她從慕尼黑坐火車到柏林的旅途中，出現迷失方向和胃痛的情況，症狀持續了數周。當她意識到自己可能是中毒時，已經來不及對任何毒素作鑑定了。

談到自己出現身體腫脹等症狀時，她說：「我不得不摘下戒指，因為我的手指看起還來好像香腸。」幾個月後，科斯秋琴科仍感到筋疲力盡，每天只能工作3小時。

過去，就曾有俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）旅居海外的敵人遭下毒，其中包括倖存的前特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）和不幸喪命的李維寧科（Sergei Litvinenko）。還有一名前車臣叛軍在柏林身亡，德國法院稱那是俄國政府下令的暗殺事件。

但克里姆林宮否認涉及這些奪人性命之事。

柯斯秋琴科說：「這符合普亭的說法，即不能原諒叛徒。不過我始終未與特務單位合作過，而且我當時認為我人在歐洲，所以是安全的。」

過去那些認為自己在國內面臨風險的俄羅斯活動人士和記者，曾將歐盟各國首都視為可能的避風港，但如今他們也可能在海外成為被攻擊的目標，這是相當令人震驚的變化。

揭露俄羅斯在烏克蘭涉嫌戰爭罪行的柯斯秋琴科說：「當我身在歐洲時，完全忘了相關的安全措施，例如我在討論慕尼黑的行程時，就用了臉書（Facebook）的Messenger通訊軟體。」

當醫生告訴柯斯秋琴科她可能是中毒了，她的第一個反應是笑了出來。

當時幾乎在同時期有3名俄羅斯獨立女記者在國外被下毒，她們出現的症狀都很類似。

柏林檢方發言人25日說：「我們可以證實，正針對柯斯秋琴科遭謀殺未遂的案子進行調查。」

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