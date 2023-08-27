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俄官員確認普里格津身亡 白俄總統曝曾接獲刺殺消息：早警告過他

編譯陳曉慈／即時報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團頭子普里格津，俄國調查委員會根據遺體基因比對，已證實他身亡。（美聯社）
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團頭子普里格津，俄國調查委員會根據遺體基因比對，已證實他身亡。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津傳出25日墜機身亡後，白俄羅斯總統魯卡申柯日前表示，自己曾明確警告普里格津要小心，並表示自己曾從內線人士得知刺殺普里格津的相關消息。

白俄羅斯國家通訊社（BelTA）25日刊出的報導指稱，魯卡申柯曾兩度與普里格津提到安全問題。

第一次是瓦格納兵變、普里格津率領瓦格納戰士往莫斯科前進時。魯卡申柯打電話給普里格津，問他知不知道自己會「毀滅手下與自己」，當時剛從前線回來的普里格津在衝動下回答：「那我就死，」魯卡申柯想向普里格津伸出援手，但對方拒絕，表示自己「要像個英雄一樣死去」。

第二次是普里格津跟烏特金（Dmitry Utkin）去找魯卡申柯，魯卡申柯明確地警告他們要小心。烏特金是瓦格納高層、普里格津的左右手，據信也在同場墜機意外中身亡。

魯卡申柯表示，讓瓦格納組織轉移到白俄，是他提議的。他告訴普里格津，白俄將完全保證瓦格納戰士的安全，但普里格津從來沒有要求白俄為瓦格納的安全額外付出。

此外，魯卡申柯表示，之前前往阿拉伯聯合大公國時，曾從內線得知刺殺普里格津的消息。他立即召見俄國駐阿聯酋大使，並將一份刺殺普里格津相關的加密電報交給對方，讓他轉交俄國總統普亭與俄羅斯聯邦局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）。事後，魯卡申柯問普里格津是否有聽說相關消息，普里格津證實，普亭曾警告他，一場刺殺行動正在醞釀中。

英國廣播公司（BBC）27日引述俄國官員指稱，針對空難罹難者遺體進行基因分析後，確認普里格津身亡。

俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首腦普里格津身亡

編譯茅毅／即時報導

23日俄羅斯特維爾地區有1架飛機墜毀，機上10人全部喪生，各界盛傳乘客中包括俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，陰謀論指稱就是幕後黑手的俄國總統普亭25日對此致哀。俄國的調查委員會27日也宣稱，根據正式的罹難者遺體基因分析，「已證實普里格津死亡」。

該委員會聲稱，已完成分子遺傳學檢驗，依照其分析結果，這起事故所有十名死者的身分均已確立，皆符合機上名單。此一程序也是事故調查的一環。

俄國航空機構日前已公布這架出事私人飛機上的十人名單，包括7名乘客和3名機組員，其中普里格津及其左右手、協助創建瓦格納的烏特金均赫然在列，後者也是瓦格納的指揮官，其呼號（call sign）就是「瓦格納」。

白俄羅斯總統魯卡申柯。（歐新社）
白俄羅斯總統魯卡申柯。（歐新社）

普里格津 瓦格納 俄國

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