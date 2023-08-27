兵變注定難逃一死？普里格津生前曾提「飛機會解體」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機身亡，墜機原因尚待釐清。(歐新社)

俄羅斯 傭兵組織「瓦格納 」首腦普里格津 先前受訪曾說自己寧願被殺，也不會對國家撒謊，並談到飛機在空中解體一事。這支40秒影片掀網友議論，紛紛對普里格津之死進行揣測。

俄羅斯航空當局日前表示，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘的私人飛機，23日在莫斯科（Moscow）西北方墜毀，機上無人生還。

路透報導，由於普里格津是在瓦格納兵變事敗後整整兩個月發生事故，西方各國暗示，此事恐怕是克里姆林宮下令為之。對此，克宮出面表示這樣的說法「一派胡言」。

現在，一支最初於4月29日釋出的影片再度浮出檯面。片中，普里格津告訴俄國軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）說，俄羅斯處於災難邊緣，因為國防機構正逐步踢出只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。

普里格津在瓦格納Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）上發布的影片中說：「今日，我們來到引爆點。」他說：「我說話為何這麼誠實？因為在那些將在這個國家生活的人面前，我沒有（不誠實的）權利。他們現在活在謊言中。最好把我殺了。」

他補充說：「但我不會扯謊，我必需誠實說出，俄羅斯正處於災難邊緣，如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。」

灰區釋出影片不到幾個小時，就吸引數百則的網友回應。

搶到頭香的用戶說：「他（普里格津）已經料到了。」

部分網友推測普里格津還活著，其中一人說普里格津「很快就會跳出來，嚇死大家」。

另一名網友表示，如果普里格津和據報在墜機事件當天被解除俄羅斯空軍司令職務的前俄烏戰爭指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin），「一起在牙買加喝著調酒」，那就太酷了。

部分發文將矛頭指向克里姆林宮。其中一名網友認為這次墜機事件是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一手造成的，還說：「除非你是阿米巴原蟲，否則不可能不懂。」

有些網友認為是法國的錯，有些則怪罪烏克蘭。其中一篇貼文寫道，烏克蘭奉美國特種部隊和「盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxons）人的命令，殺害了普里格津」，並說：「失去這樣的英雄，對我們還說是很艱難的。」