我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

兵變注定難逃一死？普里格津生前曾提「飛機會解體」

中央社／莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機身亡，墜機原因尚待釐清。(歐新社)
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機身亡，墜機原因尚待釐清。(歐新社)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津先前受訪曾說自己寧願被殺，也不會對國家撒謊，並談到飛機在空中解體一事。這支40秒影片掀網友議論，紛紛對普里格津之死進行揣測。

俄羅斯航空當局日前表示，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘的私人飛機，23日在莫斯科（Moscow）西北方墜毀，機上無人生還。

路透報導，由於普里格津是在瓦格納兵變事敗後整整兩個月發生事故，西方各國暗示，此事恐怕是克里姆林宮下令為之。對此，克宮出面表示這樣的說法「一派胡言」。

現在，一支最初於4月29日釋出的影片再度浮出檯面。片中，普里格津告訴俄國軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）說，俄羅斯處於災難邊緣，因為國防機構正逐步踢出只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。

普里格津在瓦格納Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）上發布的影片中說：「今日，我們來到引爆點。」他說：「我說話為何這麼誠實？因為在那些將在這個國家生活的人面前，我沒有（不誠實的）權利。他們現在活在謊言中。最好把我殺了。」

他補充說：「但我不會扯謊，我必需誠實說出，俄羅斯正處於災難邊緣，如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。」

灰區釋出影片不到幾個小時，就吸引數百則的網友回應。

搶到頭香的用戶說：「他（普里格津）已經料到了。」

部分網友推測普里格津還活著，其中一人說普里格津「很快就會跳出來，嚇死大家」。

另一名網友表示，如果普里格津和據報在墜機事件當天被解除俄羅斯空軍司令職務的前俄烏戰爭指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin），「一起在牙買加喝著調酒」，那就太酷了。

部分發文將矛頭指向克里姆林宮。其中一名網友認為這次墜機事件是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一手造成的，還說：「除非你是阿米巴原蟲，否則不可能不懂。」

有些網友認為是法國的錯，有些則怪罪烏克蘭。其中一篇貼文寫道，烏克蘭奉美國特種部隊和「盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxons）人的命令，殺害了普里格津」，並說：「失去這樣的英雄，對我們還說是很艱難的。」

普里格津 俄羅斯 瓦格納

上一則

瑞士「最驚險棧道」傳竊盜案 歹徒用鋼索登2350公尺偷取捐款箱

延伸閱讀

普里格津墜機罹難屍骨未寒 普亭已下令要求瓦格納簽約效忠

普里格津墜機罹難屍骨未寒 普亭已下令要求瓦格納簽約效忠
白俄總統爆：普亭曾提醒普里格津有暗殺

白俄總統爆：普亭曾提醒普里格津有暗殺
瓦格納換帥 普亭早就離間普里格津和資深成員關係

瓦格納換帥 普亭早就離間普里格津和資深成員關係
涉瓦格納墜機事件 現場發現10具遺體和飛行記錄器

涉瓦格納墜機事件 現場發現10具遺體和飛行記錄器

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正