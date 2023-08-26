華府與基輔吵軍隊派何方 烏軍將領違背五角大樓建議

紐約時報26日報導，烏軍在東部的最高將領呼籲在俄軍威脅取得額外進展的東北部派出更多的增援。資料照片。美聯社

就在基輔與華府爭論烏克蘭 應該在前線的哪個地方投入兵力時，烏軍在東部的最高將領呼籲在俄軍威脅取得額外進展的東北部派出更多的增援，顯然違背了紐時等媒體所披露的五角大廈 建議。

紐約時報26日報導，當烏軍在東部與南部的持續反攻進展緩慢之際，俄軍最近幾周已在東北部哈爾科夫州的庫普揚斯克（Kupiansk）周邊成功推進。雖然俄軍的戰果不算顯著，卻已經導致烏軍面對其他地方同樣有需要的情況下，仍要撥出一些軍力，在廣闊前線的部分區域進行防禦。

烏克蘭地面部隊司令、烏東部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將25日在社群媒體「紙飛機」頻道表示，俄軍持續用火炮、迫擊砲跟飛機造成損害，「在這種情況下，我們必須迅速採取所有的措施，強化我們在受威脅戰線上的防禦與盡量推進」。

根據報導，瑟爾斯基在社群媒體的發文再次提醒，儘管公眾把注意力放在烏南反攻，前線的其他戰區仍然不穩定，「經過一個月在庫普揚斯克與利曼（Lyman）方向的激烈戰鬥跟重大損失，敵人現正重組部隊與工具，同時也從俄羅斯 領土調動新組建的旅跟師，俄羅斯的主要目標是提高戰鬥潛力的程度，並且恢復積極攻勢行動」。

紐時指出，瑟爾斯基關於俄軍新部隊抵達的說法無法獨立證實，但美國與烏克蘭關於戰略的爭辯近日隨著一連串新聞進入了大眾的視野。

針對烏軍進展緩慢，美方官員很大程度上歸咎於基輔當局的戰略。按照五角大廈的論證，烏克蘭應該把一隻數量龐大的兵力投入前線的一部分區域來嘗試突破。根據此前新聞，美方已經建議烏軍，把力量集中在朝著梅利托波爾（Melitopol）推進的烏南戰線。

美方官員認為，烏軍指揮官反倒試圖用他們認為盡可能公平和均等的方式，在烏東與烏南之間分配兵力跟火力。但烏克蘭總統澤倫斯基直言不諱地回應了美方的批評，聲稱俄羅斯正試圖達成的目標就是讓烏軍從庫普揚斯克等地調走，「我們不會放棄哈爾科夫、頓巴斯、巴甫洛格勒（Pavlohrad）或聶伯羅，就這樣」。