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烏軍挺進烏南立國旗 突破最困難俄軍防線 指揮官：反攻將加速

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭部隊日前挺進東南部札波羅熱州的羅博蒂村；影像由烏軍於25日釋出。（路透）
烏克蘭部隊日前挺進東南部札波羅熱州的羅博蒂村；影像由烏軍於25日釋出。（路透）

烏克蘭23日表示已在札波羅熱州南部要地羅博蒂村（Robotyne）立起國旗，而據路透26日報導，一名在烏南作戰的指揮官認為，烏軍已突破南部最難攻的俄軍防線，後續進軍可望加速，下個目標是別爾江斯克等地，後盼行軍至亞速海。

烏軍6月發動大反攻後，但準備充分的俄軍防線加上地雷區戒防，讓烏軍南向亞速海進軍受阻。領導部分軍員挺進羅博蒂村、呼號「Kombat」的指揮官向路透表示，軍隊不會止步於此，已向麾下軍人重申抵達亞速海的目標。

羅博蒂村距離亞速海沿岸港口別爾江斯克約100公里，距戰略市鎮梅利托波爾（Melitopol）約85公里，目前兩地皆由俄軍掌控。俄國尚未證實烏軍已進入羅博蒂村。

一名美國官員上周表示，烏軍似乎不可能收復梅利托波爾，以達在南部將俄軍一分為二的反攻目標。烏國總統澤倫斯基則反駁烏軍分散得過於薄弱的看法，再強調將收復所有俄國奪取的領土。

Kombat表示，已越過埋藏地雷的主要道路，確信此後行軍將加速。他並表示，羅博蒂村尚有2棟建築由俄軍掌控，攻占後就完全控制該地。

他並指出，烏軍目前進入的領地上僅有俄國後勤隊伍，預期俄軍後續防線的進攻難度將不如先前，「我們會繼續解放所有領土。」

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

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