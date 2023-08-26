白俄總統爆：普亭曾提醒普里格津有暗殺

俄羅斯官方指出，他們已在飛機失事現場找到飛行記錄器和10具遺體。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津 （Yevgeny Prigozhin）23日墜機罹難，外界猜測幕後黑手正是俄羅斯總統普亭 ，與普亭交情甚好的白俄羅斯 總統盧卡申科稍早表示，他早已收到深層情報知悉有人要暗殺普里格津，隨後便立即告知普亭，而普亭則把消息轉告普里格津，提醒他有人要殺害他。

白俄國營白俄羅斯通訊社（BelTA）25日報導，盧卡申科參觀一所大學後接受媒體訪問，針對普里格津墜機罹難一事，他表示，「上次我們飛往阿拉伯聯合大公國時，我從深層情報收到了一些非常重要的消息。關於企圖刺殺普里格津的計畫。我發出指示，2小時內他們找到了俄羅斯駐阿聯大使並把他傳喚給我。我將一份關於刺殺普里格津的加密電文交了給他，由他轉交給克里姆林宮的普亭和波特尼科夫（俄羅斯聯邦安全局局長）。」

一段時間後，盧卡申科問普里格津，是否收到這個密件訊息。普里格津回答「有」，而且是普亭親自警告他，有人在策畫暗殺行動。

盧卡申科還斷然地指，普里格津的死與普亭無關，稱「我了解普亭，普亭精於算計、冷靜，甚至是個行事緩慢的人，即使在其他沒這麼複雜的議題做決策也要想很久。所以我無法想像普亭做了這件事。如果真要說，墜機事件手法太粗糙又不專業。」

盧申卡科繼續為普亭辯護說，「我們都是男人，戰爭就是戰爭，但那三名飛行員和空服員有何罪？那裡有一半的人與這次兵變無關。」

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯調查員25日在墜機現場找到飛行記錄器和10具遺體，遺體全都嚴重燒焦。至於普亭是否會參加普里格津的葬禮，克里姆林宮方面並未明確回覆，而是表示無法確定普亭是否出席，還說他「行程滿檔」。

據每日郵報根據與瓦格納關係密切Telegram頻道VChK-OGPU報導，瓦格納一名高階指揮官指認出普里格津的遺體，是因為普里格津蘇聯監獄勞改營「古拉格」（Gulag）服刑期間，左手一根手指受傷有殘缺。該名指揮官也根據紋身指認出普里格津的副手烏特金（Dmitry Utkin）。

俄羅斯偵辦重罪的調查委員會表示，「正從事分子遺傳學分析，以確定罹難者身分」，還表示在失事現場找到飛行紀錄器。俄羅斯官員表示已對違反空中交通規則行為展開調查，但對於造成墜機的原因則保持沉默。