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克宮幕後黑手？白俄總統爆：普亭提醒普里格津暗殺計畫

克宮幕後黑手？白俄總統爆：普亭提醒普里格津暗殺計畫

編譯徐榆涵／即時報導
白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普亭交情甚好。（美聯社）
白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普亭交情甚好。（美聯社）

瓦格納集團首腦普里格津日前墜機罹難，外界猜測幕後黑手正是俄羅斯總統普亭，與普亭交情甚好的白俄羅斯總統盧卡申科稍早表示，他早已收到深層情報知悉有人要暗殺普里格津，隨後便立即告知普亭，而普亭則把消息轉告普里格津，提醒他有人要殺害他。

白俄國營白俄羅斯通訊社（BelTA）25日報導，盧卡申科參觀一所大學後接受媒體訪問，針對普里格津墜機罹難一事，他表示，「上次我們飛往阿拉伯聯合大公國時，我從深層情報收到了一些非常重要的消息。關於企圖刺殺普里格津的計畫。我發出指示，2小時內他們找到了俄羅斯駐阿聯大使並把他傳喚給我。我將一份關於刺殺普里格津的加密電文交了給他，由他轉交給克里姆林宮的普亭和波特尼科夫（俄羅斯聯邦安全局局長）。」

一段時間後，盧卡申科問普里格津，是否收到這個密件訊息。普里格津回答說，有，而且是普亭親自警告他，有人在策劃暗殺行動。

盧卡申科還斷然地指，普里格津的死與普亭無關，稱「我了解普亭，普亭精於算計、冷靜，甚至是個行事緩慢的人，即使在其他沒這麼複雜的議題做決策也要想很久。所以我無法想像普亭做了這件事。如果真要說，墜機事件手法太粗糙又不專業。」

盧申卡科繼續為普亭辯護說，「我們都是男人，戰爭就是戰爭，但那三名飛行員和空服員有何罪？那裡有一半的人與這次兵變無關。這就是我不理解、不接受的原因。這是不可接受的。」

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